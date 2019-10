Domácí basketbalisté dokázali s favoritem držet krok pouze v úvodní periodě, jež také skončila nerozhodně. Po ní jihočeský tým zlepšil všechny herní činnosti a do přestávky odskočil na rozdíl 17 bodů. Ve druhém poločase už hosté vývoj kontrolovali a plynule navyšovali skóre.

Julián Beťko, trenér GBA Lions: „V první čtvrtině jsme nekontrolovali obranný doskok a soupeři se navíc dařila střelba za tři body. To jsme od druhé desetiminutovky eliminovali kolektivní hrou v útoku a do přestávky jsme si vytvořili rozhodující náskok. Po změně stran už jsme domácí basketbalisty do zápasu nespustili a rozdíl ve skóre jsme ještě navýšili. Tým ukázal úplně jinou energii než v předchozím utkání, a to pro mě bylo nejdůležitější. Famózní zápas i přes rychle nasbírané fauly odehrál Arrington, pochvalu zaslouží i Šoula. Co musím jednoznačně zlepšit, to je úspěšnost trestných hodů.“

V dalším kole je na programu šlágr v podobě jihočeského derby, v němž do Jindřichova Hradce zavítá vedoucí Písek, který zatím netratil ani bod. Atraktivní zápas se v hale u Vajgaru bude hrát v pátek 1. listopadu od 19 hodin.

Sokol Pražský – GBA Lions Jindřichův Hradec 65:96 (26:26, 37:54, 50:74)

Body: Hartig 11, Hauzer 11, Šop 9, Gavenda 7, Kačer 6, Aulich 4, Randuška 4, Staniszewski 4, Plášil 3, Lukniš 3, Lipold 3 – Arrington 38, McLaughlin 18, Noumeros 9, Šoula 9, Borovka 9, Burda 8, Zuzák 3, Stormark 2. Trojky: 6:10. Fauly: 21:19. Trestné hody: 20/9:21/12. Rozhodčí: Blahout, Kovář. Diváci: 120.

Další výsledky 6.kola:

Písek – Polabí 111:88

Plzeň – Košíře 79:77

Litoměřice – USK Praha B 61:65

Tabulka I. ligy

1. Sokol Písek Sršni 6 6 0 590:447 12

2. Basketbal Polabí 6 4 2 546:493 10

3. Slavoj BK Litoměřice 6 4 2 475:431 10

4. GBA Lions J. Hradec 5 3 2 469:358 8

5. Sokol Vyšehrad 5 3 2 335:321 8

6. USK Praha B 5 3 2 354:352 8

7. BK Lokomotiva Plzeň 6 2 4 445:446 8

8. Sokol Pražský 6 2 4 425:526 8

9. Basket Košíře 6 1 5 379:510 7

10. Kondor Liberec 5 0 5 344:478 5