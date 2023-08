Jindřichohradečtí basketbalisté mají za sebou přípravné střetnutí před startem I. ligy. Na palubovce účastníka nejvyšší soutěže KNBL v Ústí nad Labem prohráli vysoko 57:97.

Jindřichohradečtí basketbalisté v rámci přípravy na nový ročník I. ligy prohráli v Ústí nad Labem 57:97. | Foto: czechsportphoto.com

Hráči GBA Lions mají za sebou týdenní soustředění ve Frýdku-Místku, teď už se budou více věnovat i zápasové praxi. Utkání na palubovce týmu z elitní tuzemské soutěže okomentoval trenér hradeckého celku Andrej Červenka: „Hodnotit zápas jen dle výsledku je těžké, protože skóre zrcadlí kvalitativní rozdíly mezi družstvy. Jsme rádi, že jsme mohli změřit síly s družstvem z nejvyšší soutěže, protože nám tento zápas ukázal, kde se momentálně nacházíme a především to, kam se chceme a můžeme posouvat. Utkání nám poskytlo mnoho informací o tom, kde je potřeba hráče individuálně zlepšit a na čem musíme nejvíce zapracovat jako tým. Jde především o fyzičnost a bojovnost v obraně, kde navzdory například výškovému nebo váhovému deficitu musíme být schopni rovnat se týmům podobných kvalit. Pokud jde o útok, navzdory tomu, že jsme byli schopni si vypracovat solidní střelecké pozice, úspěšnost zakončení byla nízká. Svědčí to o našich individuálních nedostatcích, co se týče střelby. Těmto oblastem se budeme v nejbližších dnech a týdnech věnovat.“

Už v úterý 5. září GBA Lions čeká zápas v Kolíně s dalším týmem z KNBL, svým příznivcům se pak v hradecké hale představí v pátek 8. září, kdy bude jejich soupeřem slovenský Inter Bratislava.