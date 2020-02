Jindřichohradecký tým ovládl skupinu Západ s bilancí 15 vítězství a tří porážek, ještě lepší bilanci má jejich nadcházející protivník a lídr východní skupiny, s nímž se Jihočeši střetnou hned na úvod nadstavby o první příčku.

Všechny dosažené výsledky se do nadstavby, v níž se hraje o pořadí pro play off, započítávají, hrát už mezi sebou nebudou týmy, které se střetávaly v základní části. Ve skupině C tak všechny čeká šest utkání doma a venku se soupeři z druhé skupiny. Jindřichův Hradec tak postupně vyzve kromě Zlína i Olomouc a Prostějov.

Všichni účastníci pak postoupí do vyřazovacích bojů a k nim se přidají dva nejlepší celky se skupiny D (7. - 12. místo). Osmička účastníků play off pak bude hrát o prvenství v I. lize.

Program nadstavbové skupiny C

1. kolo – pátek 7. února

GBA Lions – Zlín (19)

2. kolo – neděle 16. února

Prostějov – GBA Lions (17)

3. kolo – pátek 21. února

GBA Lions – Olomouc (19)

4. kolo – pátek 28. února

Zlín – GBA Lions

5. kolo – pátek 6. března

GBA Lions – Prostějov (19)

6. kolo – pátek 13. března

Olomouc – GBA Lions (19)

Skupina C

1. SKB Zlín 18 16 2 1501:1307 34

2. GBA Lions Jindřichův Hradec 18 15 3 1672:1241 33

3. Sokol Písek Sršni 18 15 3 1722:1374 33

4. Basketbal Polabí 18 13 5 1626:1432 31

5. Basketbal Olomouc 18 12 6 1531:1416 30

6. BCM Orli Prostějov 18 11 7 1520:1473 29