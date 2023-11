/FOTOGALERIE/ Jindřichohradečtí basketbalisté zakončili úvodní polovinu základní části vítězstvím nad Litoměřicemi 82:69 a uhájili o skóre vedoucí příčku skupiny Západ před Sokolem Pražským, který má shodnou bilanci osmi výher a jediné porážky.

Basketbalisté GBA Lions porazili v 9. kole I. ligy Litoměřice 82:69. | Foto: Lukáš Šamal

Tři čtvrtiny nabídly zcela vyrovnanou partii, což bylo do jisté míry dané tím, že domácí tým trápila střelba. Odpor houževnatého a fyzicky velmi dobře vybaveného soupeře hráči GBA Lions zlomili až v závěrečné desetiminutovce a připsali si další důležité vítězství.

„Do zápasu jsme šli s tím, že se musíme vyrovnat s fyzickou hrou soupeře. Když se podíváme na skóre, tak v poločase se může zdát, že se nám to možná dařilo, ale všechny body přišly ze šestek a vymezeného území a nedělali jsme úplně skvělou práci, hlavně co se týče fyzičnosti a toho porvat se o postavení tak, jak bychom si představovali. Třetí čtvrtina se nesla ve stejném stylu, nás opravdu trápilo zakončení, nedařilo se nám, i když ty střelecké pozice, co jsme měli, byly opravdu dobré. Co je horší, trápili jsme se pod košem a v průběhu těch tří čtvrtin jsme toho hodně zahodili. Jako kdybychom se někdy sami lekli toho, jak jsme se tam ocitli. Každopádně, je třeba dát hráčům kredit, že i v utkání, kdy se nám třicet minut nedařilo, to bylo pořád vyrovnané a těsné a stále jsme věděli a věřili, že pokud budeme hrát naši hru, jsme schopni střelecké trápení prolomit. V poslední čtvrtině se nám to povedlo, byli jsme úspěšní z trojkových pokusů. Hráči si utkání odmakali, zasloužili si to. Po velmi solidním a bojovném týmovém výkonu si nakonec připisujeme vítězství," zhodnotil průběh duelu jindřichohradecký trenér Andrej Červenka.

Druhou polovinu základní části I. lig začnou Jihočeši zápasem s nováčkem z Radotína, kterého přivítají na domácí palubovce v neděli 19. listopadu (16 hodin).

GBA Lions Jindřichův Hradec - Slavoj BK Litoměřice 82:69 (18:21, 37:37, 55:56)

Nejvíce bodů: Valentíny 19, Kábrt 16, Jansa 16, Karasov 12, Vondra 11 – Karlovský 25, Slowiak 16, Grunt 8, Haiblík 8. Trojky: 7:5. Fauly: 21:24. Trestné hody: 19/25:12/23. Doskoky: 42:47. Rozhodčí: Karafiát, Zavřel. Diváci: 250.

Další výsledky 9. kola

Plzeň – Polabí 106:64, Chomutov – USK Praha B 80:83, Liberec – SP Basket 82:91, Sokol Pražský – Radotín 81:68.

I. liga sk. Západ

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 9 8 1 852:663 17

2. Sokol Pražský 9 8 1 755:691 17

3. Slavoj BK Litoměřice 9 6 3 720:625 15

4. BK Lokomotiva Plzeň 9 6 3 731:636 15

5. BA Lynx Liberec 9 5 4 697:707 14

6. USK Praha B 9 4 5 647:650 13

7. BK Wolves Radotín 9 4 5 618:709 13

8. BK Levharti Chomutov 9 2 7 692:759 11

9. SP Basket 9 1 8 562 694 10

10. Basketbal Polabí 9 1 8 711 851 10