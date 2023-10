/FOTOGALERIE/ I po šestém kole se jindřichohradečtí basketbalisté v I. lize pyšní gloriolou neporazitelnosti. Tentokrát ve své hale přehráli Liberec 99:76 a jsou v čele tabulky skupiny Západ.

Jindřichohradečtí basketbalisté v 6. kole I. ligy porazili Liberec 99:76. | Foto: Lukáš Šamal

Hostující tým na jihu Čech vzdoroval celý první poločas, což bylo do značné míry způsobeno tím, že se favorit nemohl dostat do patřičného tempa a hlavně se mu nedařila střelba.

Po přestávce už se hráči GBA Lions dostali do správné provozní teploty, zpřesnili koncovku a konečně se od protivníka odtrhli bodově. V závěrečné periodě už favorit vývoj s přehledem kontroloval a připsal si další vítězství.

„V prvním poločase jsme se na útočné polovině nedokázali dostat do tempa. Nehráli jsme špatně, ale neproměňovali jsme velké množství střel. Hra byla hodně rozkouskovaná tím, jak moc se pískalo. Základ vítězství jsme položili vstupem do druhé půle. Dokázali jsme se dostat do správného rytmu a třetí čtvrtina v našem podání byla skvělá. Trošku mě mrzí, že někteří mladí hráči z lavičky nedokázali navázat na intenzitu, ve které se utkání hrálo. Na tom musíme zapracovat. Potřebujeme, aby lavička byla schopna vyrovnat nebo dokonce zvýšit tempo zápasu, do kterého vstupuje. To se tentokrát nepodařilo. Nakonec s výsledkem i předvedenou hrou můžeme být spokojeni. Hráči, kteří jsou našimi tahouny nás bodově opět potáhli, ale celkově to byl hodně kolektivní výkon, kdy se všichni zasloužili o vítězství," zhodnotil střetnutí kouč GBA Lions Andrej Červenka.

V sedmém kole se jindřichohradecký celek vypraví v neděli 29. října na palubovku Sokola Pražského (18 hodin), který je v tabulce třetí a zatím utrpěl jedinou porážku.

GBA Lions Jindřichův Hradec – BA LYNX Liberec 99:76 (17:18, 41:36, 72:61)

Nejvíce bodů: Kábrt 19, Jansa 17, Karasov 17, Valentíny 16, Linis 13 – Příhonský 23, Obešlo 13, Kořínek 13, Bím 9. Trojky: 8:9. Fauly: 15:28. Trestné hody: 19/29:15/19. Doskoky: 34:29. Rozhodčí: Kubiš, Špaček. Diváci: 280.

Další výsledky 6. kola

Polabí – Sokol Pražský 97:101, Radotín – Plzeň 70:80, Litoměřice – Chomutov 88:64, SP Basket – USK Praha B 54:68.

I. liga sk. Západ

1. GBA Lions Jindřichův Hradec 6 6 0 582 442 12

2. Slavoj BK Litoměřice 6 6 0 496 376 12

3.Sokol Pražský 6 5 1 486 451 11

4. USK Praha B 6 3 3 439 424 9

5. BK Lokomotiva Plzeň 6 3 3 467 473 9

6. BA LYNX Liberec 6 3 3 489 510 9

7. BK Wolves Radotín 6 2 4 404 491 8

8. SP Basket 6 1 5 378 448 7

9. BK Levharti Chomutov 6 1 5 461 532 7

10. Basketbal Polabí 6 0 6 504 559 6