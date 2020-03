Basketbalisté GBA Lions zvítězili ve Zlíně. Co bude dál?

V posledním povoleném oficiálním basketbalovém utkání v České republice před přerušením soutěží na základě vládou vyhlášeného stavu nouze kvůli šíření koronaviru zvítězili jindřichohradečtí basketbalisté ve Zlíně 93:74 a zajistili si prvenství v základní části I. ligy.

Kvalitním výkonem a 18 body se ve Zlíně prezentoval nejzkušenější jindřichohradecký basketbalista Stanislav Zuzák. Zda se v play off popere o postup do nejvyšší soutěže, nebo to byl jeho poslední zápas v sezoně, není momentálně jasné. | Foto: Foto: Lukáš Šamal