V úvodním čtvrtfinále jindřichohradecké mužstvo vyhrálo doma jasně 108:67, ale plzeňská Lokomotiva v první periodě kousala. Jihočeský favorit po ní vedl jen o dva body, v odvetě si ale už na úvodní část hry dal pozor. Soupeře ani na vteřinu nepustil do vedení.

Od začátku se snažil o celoplošný basketbal, nenechal Plzeň v klidu. Ta dělala chyby, za první čtvrtinu šestkrát odevzdala míč hostům. Ve druhém kvartálu se sice domácí celek dostal až do šestibodového odstupu (13. – 29:23), ale byl to spíše impulz pro favorita, aby nic nepodcenil. Rychle se vrátil do dvojciferného náskoku, který po koši Jiřího Šouly byl už jednadvacetibodový (20. – 55:34).

Společně se Šoulou oproti prvnímu zápasu obměnil sestavu Jakub Jokl, prostřídali se s Lukášem Stegbauerem, Radkem Farským a Filipem Štoidlem.

Po změně stran se v Plzni nedal očekávat nějaký zvrat ve skóre. Žádný také nepřišel, i když rozdíl již nerostl takovým tempem. Nakonec se zastavil na 29 bodech, přičemž hosté dodrželi i stovkovou normu, dovršil ji 4 desetiny sekundy před koncem trojkou Martin Bašta.

Karel Forejt, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Oproti úvodnímu domácímu duelu jsme na plzeňské palubovce tentokrát od samého začátku udávali tempo hry a bodově jsme byli stále o kus před soupeřem. Skóre v náš prospěch po celé utkání plynule narůstalo, s výjimkou úvodu závěrečné čtvrtiny, kdy jsme zcela prostřídali sestavu a do hry se dostali všichni kluci z lavičky. Lépe nám šla i střelba z perimetru a pohlídali jsme si rovněž útočný doskok Plzně, s nímž jsme měli doma problémy.“

Fio Basket čtvrtfinálovou sérii nad Plzní vede 2:0. Ukončit ji může už ve třetím vzájemném střetnutí, které se v jindřichohradecké městské hale hraje v pátek 5. dubna od 19 hodin.

Lokomotiva Plzeň – Basket Fio banka J. Hradec 71:100 (16:25, 37:55, 53:82)

Sestavy a body: Zeman 17, Honomichl 14, David 9, Lejsek 9, März 6, Doljak 6, Král 6, Mašek 2, Mach 2, Cerha, Suchý, Baselides – Lipkins 20, Tomanec 19, Šoula 15, Zuzák 15, Bašta 14, Jokl 7, Filič 6, Fical 2, Kantůrek 2, Bzonek.

Trestné hody: 21/10:18/13. Trojky: 5:9. Fauly: 20:19. Rozhodčí: Vondráček, Záruba, Jon. Diváci: 87.

Stav série: 0:2 (67:108, 71:100).

Roman Pišný, Zdeněk Prager