Druhá čtvrtina se hráčům Lions vůbec nepovedla. Písečtí jim tři a půl minuty nedovolili skórovat a sami naopak zaznamenali 11 bodů. Tým od Otavy byl v laufu, dominoval díky výškové převaze především na doskoku a jeho náskok vzrostl na sedmnáct bodů – 48:31.

Do třetí čtvrtiny však nastoupili hradečtí basketbalisté jako vyměnění. Najednou jich bylo plné hřiště a díky 8 bodům v úvodní minutě se vrátili se vší parádou do utkání a domácím nepomohl ani time-out. Hosté především zásluhou zlepšené obrany, doskoku a sedmi proměněným trojkám stáhli před závěrečnou desetiminutovkou manko na rozdíl pouhých dvou bodů – 63:61.

V dramatické závěrečné periodě sice Sršni odskočili na pět bodů, ale Hradec se rychle dotáhl. V posledních dvou minutách nejprve Novotný a Jocys proměnili trojkové pokusy, na které dokázal Písek zareagovat jen trojkou Faita a nájezdem Sýkory. Následně proměnili po jenom trestném hodu Welsch i Kölbl a domácí už jen zkusili zoufalou střelu z půlky. Cenná výhra tak putovala od Otavy k Vajgaru.

„Byl to zápas dvou poločasů. Ve druhé čtvrtině jsme se nevyrovnali píseckým hráčům fyzicky. Kontrolovali doskoky a díky tomu měli spoustu rychlých protiútoků. Mám velký respekt k našim hráčům, kteří spolu hrají krátce. Zejména za to, jak se ve třetí čtvrtině porvali o to dostat se zpátky do zápasu, a že v té závěrečné našli cestu, jak zvítězit. My jsme byli v menší sestavě, hlavně co se týká podkošových hráčů. Chtěl bych pochválit naše nejstarší hráče Stegbauera s Linhartem, jak se s tímto handicapem poprali,“ konstatoval asistent trenéra GBA Lions Julian Beťko.

Hradec v dalším kole I. ligy v pátek 30. září ve své hale přivítá Pelhřimov (19 hodin).

Sokol Sršni Písek – GBA Lions Jindřichův Hradec 81:84 (22:19, 48:31, 61:63)

Body: Svoboda 22, Sýkora 21, Šurý 16, Fait 9, Šlechta 7, Mikolášek 6 – Stegbauer 16, Kölbl 16, Welsch 15, Jocys 13, Novotný 9, Linhart 11, Valentíny 2, Karasov 2. Trojky: 5:14. Fauly: 13:15. Trestné hody: 4/9:4/6. Doskoky: 56:34. Rozhodčí: Kučírek, Bohata.