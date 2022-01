Až time out nymburského kouče Sekuliče jeho svěřence probral a hosté patnáctibodovou šňůrou získali uklidňující náskok, který po třech čtvrtinách narostl až na rozdíl 28 bodů. Hradec však bojoval až do konce a za svůj výkon proti nejlepšímu tuzemskému mužstvu se stydět nemusí, přestože jej Nymburk výrazně předčil především v doskocích a střelbě z pod koše.

Trenér Abraham nakonec u hradeckých basketbalistů zůstává

Jimmy Rhoades, asistent trenéra J. Hradce: „Nymburk je nejlepší tým této ligy a hrát proti němu je vždy velká výzva. Má špičkové hráče i trenérský tým, ale myslím si, že jsme měli momenty, které jsou příslibem do dalších utkání. Těším se na začátek nadstavbové skupiny A2, protože věřím, že jdeme správným směrem.”

Aleksander Sekulič, trenér Nymburku: „Byl to zajímavý zápas. Myslím si, že domácí odehráli velmi dobré utkání, z mého pohledu nejlepší utkání, které jsem od Jindřichova Hradce tuto sezonu viděl. Líbí se mi, když mladí hráči hrají tvrdě a naplno. My na obou stranách hřiště předvedli dobré úseky naší hry.”

Filip Novotný, křídlo J. Hradce: „Z pohledu tabulky šlo o zápas prvního s posledním a myslím, že jsme předvedli hodně dobrý výkon. Obzvláště v útoku nám to padalo. Rozhodla třetí čtvrtina, kdy jsme na dvě minuty vypadli a Nymburk si vybudoval pětadvacetibodový bodový náskok, který si držel do konce. Musím pogratulovat soupeři, byl jednoznačně lepší, ale myslím, že každý z nás je za výkon rád a do další fáze soutěže máme na čem stavět.“

Gorjok Gak, pivot Nymburku: „Byl to dobrý zápas, Jindřichův Hradec nastoupil od začátku tvrdě a hrál velmi dobře. Utkání jsem si užil a s naším výkonem jsem spokojený.”

Už o posledním lednovém víkendu startuje nadstavbová fáze, kdy se tabulka rozdělí na dvě části. Hráči GBA Fio banky budou společně s Olomouckem, Ostravou a Děčínem hrát čtyřkolově ve skupině A2, z níž si dva nejlepší zajistí postup do předkola play off a poslední tým čeká baráž o udržení s dvěma nejúspěšnějšími celky I. ligy. A vzhledem k tomu, že body ze základní fáze se započítávají, při pohledu do tabulky je zřejmé, že boj o pád do baráže se reálně týká už jen jindřichohradeckých basketbalistů a Olomoucka.

GBA Fio banka J. Hradec – ERA Basketball Nymburk 89:112 (23:28, 39:55, 59:87)

Body: Victor 15, DuBose 15, Brown 14, Novotný 14, Stegbauer 8, Kheil 6, Borovka 6, Linhart 6, Sinadinovič 3, V. Novák 2 – Harding 23, Gak 23, Kovář 12, Ross 11, Palyza 9, Váňa 8, Benda 8, Kříž 9, Hruban 8, Tůma 2. Trojky: 13:8. Fauly: 26:17. Trestné hody: 18/25:16:20. Doskoky: 34:46. Rozhodčí: Kapaňa, Zatloukal, Jedlička. Diváci: 250.

Kooperativa NBL

1. Nymburk 22 21 1 2206:1707 95,5%

2. Opava 22 15 7 1901:1686 68,2

3. Brno 21 14 7 1764:1687 66,7

4. Pardubice 22 13 9 1862:1815 59,1

5. Kolín 22 12 10 1980:1955 54,5

6. USK Praha 22 12 10 1926:1887 54,5

7. Hradec Králové 21 11 10 1711:1795 52,4

8. Ústí nad Labem 22 11 11 1765:1756 50,0

9. Děčín 22 9 13 1774:1804 40,9

10. Ostrava 22 8 14 1738:1881 36,4

11. Olomoucko 22 3 19 1662:1945 13,6

12. Jindřichův Hradec 22 2 20 1749:2120 9,1