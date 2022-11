V pátek 25. listopadu zavítá do haly u Vajgaru v rámci 11. kola I. ligy písečtí Sršni (19 hodin). Jihočeské derby je hlavním šlágrem základní části skupiny Západ, v němž budou GBA Lions hájit první příčku a zároveň neporazitelnost, zatímco v tabulce druhý Písek se bude snažit odčinit porážku z úvodu sezony, kdy doma jindřichohradeckému týmu podlehl těsně 81:84. A byla to doposud také jeho jediná porážka. O důležitosti, rivalitě a atraktivitě tohoto duelu tedy netřeba pochybovat a příznivci basketbalu by si třaskavý souboj rozhodně neměli nechat ujít.