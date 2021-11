Jihočeskému týmu vyšla výborně úvodní čtvrtina, kterou vyhráli rozdílem deseti bodů. Ve druhé periodě však hosté začali manko stahovat, když jim vycházely rychlé brejky a úspěšnější byli také na doskoku.

Druhý poločas nabídl velkou a vyrovnanou bitvu o každý míč. Hradec sice v závěrečné desetiminutovce odskočil na 77:70, ale Olomoucko minutu před koncem po sérii úspěšných útočných doskoků dorovnali. Závěrečné okamžiky však patřily nejlepšímu střelci soutěže Torinu Dornovi, který pěti body zajistil domácímu týmu druhou výhru v sezoně, po níž se zároveň Fio banka odpoutala z poslední příčky.

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: ”Chtěl bych smeknout před Olomouckem, jde o velmi dobrý tým. Byl to těžký zápas. Každým dnem se zlepšujeme a chceme v tom pokračovat. To můj tým předvedl a jsem na něj velmi pyšný. Pořád mluvím o slově víra. Musíme si navzájem důvěřovat a to bylo právě to, co dnes nejvíce přispělo k vítězství. A skvěle jsme bránili.”

Torin Dorn, křídelník J. Hradce: ”Bylo to tvrdě vydřené vítězství, hodně zvratů, ale tak to v basketbale a v životě funguje. Když se daří, nemůžeme si nechat úspěch stoupnout do hlavy, a to platí i obráceně. V rozhodujících momentech jsme udělali správná herní rozhodnutí, což nám pomohlo vyhrát a na tom můžeme stavět.”

Robert Skibniewski, trenér Olomoucka: ”Přijeli jsme uspět, měli jsme k tomu příležitosti, ale nevyužili jsme je. Domácí vyhráli, gratuluji trenéru Abrahamovi a přeji jen to nejlepší.”

V dalším kole se jindřichohradecký tým představí znovu na domácí palubovce, kde v sobotu 13. listopadu přivítá Brno (18 hodin).

GBA Fio banka J. Hradec – BK REDSTONE Olomoucko 82:77 (22:12, 40:36, 64:61)

Body: Dorn 26, Stegbauer 17, Gregory 9, Qiunn 8, Welsch 8, Strawberry 7, Novotný 5, Borovka 2 – Vučkovič 18, Carpenter 17, Feštr 10, Halada 9, Davis 7, Kněževič 6, Sehnal 5, Dragovič 3, Žák 2. Fauly: 17:20. Trestné hody: 11/15:11/21. Trojky: 7:6. Doskoky: 45:51. Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Vávrová. Diváci: 415.

Kooperativa NBL

1. ERA Nymburk 12 12 0 1200:908 100%

2. BK Opava 11 9 2 991:821 81,8

3. USK Praha 12 8 4 1084:1020 66,7

4. Basket Brno 11 7 4 917:881 63,6

5. JIP Pardubice 9 5 4 751:766 55,6

6. Geosan Kolín 11 6 5 995:986 54,5

7. Královští sokoli Hradec Králové 10 5 5 817:848 50

8. Sluneta Ústí nad Labem 10 4 6 793:795 40

9. NH Ostrava 13 5 8 1018:1134 38,5

10. Armex Děčín 12 3 9 918:1004 25

11. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 12 2 10 939:1129 16,7

12. Redstone Olomoucko 11 1 10 854:985 9,1