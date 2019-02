Olomouc, Zlín - Basketbalisté jindřichohradeckého JHComp si opět po roce zahrají play off druhé nejvyšší tuzemské soutěže. Dvě kola před koncem základní části o tom s definitivní platností rozhodly jejich víkendové výhry v Olomouci (86:73) a Zlíně (98:96).

Ilustrační foto | Foto: Archiv VLP

Ale že by v posledních dvou kolech nebylo oč hrát, to ani náhodou. 15. a 16. března se na jindřichohradecké palubovce představí druhý Vyšehrad a třetí Basket Západ. Domácímu JHComp přitom půjde v těchto duelech proti velmi kvalitním protivníkům o co nejlepší postavení před vyřazovacími boji. Tedy, alespoň udržet současnou sedmou příčku, což by znamenalo vyhnout se ve čtvrtfinále souboji s největším favoritem a dosavadním suverénem první ligy BK Opava.

Ale zpět k předešlým zápasům. V sobotu v Olomouci jindřichohradečtí basketbalisté jako už tradičně zaspali začátek, ale postupně se dostávali do tempa a už ve druhé čtvrtině šli do vedení.

„To jsme si hlídali až do konce zápasu. O našem vítězství rozhodla větší vyrovnanost kádru, v němž se poprvé objevili Gazda a Šebela, kteří k nám přestoupili z Brna. Nyní už máme skutečně deset, dvanáct vyrovnaných hráčů na stejné úrovni,“ pochvaloval si jeden z jindřichohradeckých koučů Rudolf Hauser.

Nedělní utkání se Zlínem se neslo v duchu střeleckých dostihů. Domácí ovládli první desetiminutovku, J. Hradec zase druhou část hry.

„Pak jsme si už po zbytek zápasu udržovali pěti až osmibodový náskok. Výsledek vypadá hodně těsně, ale Zlín skóre kosmeticky upravil dvěma trojkami až v posledních vteřinách,“ dodal Hauser.

Fakta z I. ligy

UP Olomouc – JHComp 73:86 (17:10, 31:39, 52:59)

Body: Šustek, Gazda 12, Novotný, Mikeš 11, Šebela 10, Kočvara 9, Sismilich 8, Bubeník 6, Budínský 5, Němec 2.Proton Zlín – JHComp96:98 (30:15, 44:46, 73:72)

Body: Procházka 26, Šebela 16, Sismilich 15, Novotný, Budínský 11, Mikeš 10, Šustek 5, Kočvara 4.

Zdeněk Prager