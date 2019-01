Jindřichův Hradec - Ačkoliv pouze neuvěřitelná shoda okolností mohla jindřichohradecké basketbalisty připravit o prvoligové play off, nakonec se právě tato nejhorší varianta stala skutečností.

JHComp po dvou porážkách do play off I. ligy nepostoupil.

JHComp doma v posledních dvou utkáních základní části prohrál s Basketem Západ (82:93) i Vyšehradem (71:78), což byl pochopitelně hlavní důvod toho, že klub pohrdl postupem, jenž měl ve vlastních rukách.

Ve vyrovnaném středu tabulky tomu ale nahrály i další výsledky a „černého Petra“ si tak vytáhl soubor od Vajgaru. V praxi to znamená, že J. Hradec obsadil 9. místo a jako jedinému týmu druhé nejvyšší soutěže mu skončila sezona.

Osmička nejlepších si to totiž rozdá o postup do Mattoni NBL, celky od 10. místa pak čeká boj o záchranu v play out.

„Je to velmi nepříjemná realita. Od obou posledních soupeřů jsme si nechali vnutit jejich herní styl, místo abychom doma praktikovali to, co je nám vlastní. Ke vší smůle jsme na poslední chvíli přišli o zraněné Šustka s Budínským, k nimž se v průběhu sobotního duelu přidal i Novotný. A moc jsme postrádali také Procházku, jehož Sadské přeložili zápas na nedělní televizní termín,“ konstatoval předseda klubu Libor Žižka.

Ale sám dobře ví, že klub přišel o postup asi už dřív. „Během sezony jsme ztratili několik velmi dobře rozehraných duelů v samotném závěru, což se nám teď vymstilo. Stačilo jeden z nich vyhrát. O tom, jak je to kruté, svědčí i fakt, že v minitabulce s Ostravou a Chomutovem rozhodlo o našem osudu o tři body horší skóre,“ dodal trpce.



Fakta z I. ligy

JHComp – Basket Západ 82:93 (22:23, 41:49, 60:64)

Body: Holanda 17, Šebela 16, Kočvara 15, Bubeník 9, Mikeš 9, Novotný 5, Němec 3, Čech 3 – Kovanda 27, Kubizňák 22, Modr 21. Trojky: 9:5. Fauly: 29:16.

TH: 13/10:45/32.

JHComp – Vyšehrad 71:79 (23:22, 38:34, 51:65)

Body: Holanda 17, Mikeš 17, Sismilich 14, Němec 12, Kočvara 6, Gazda 5 – Lipold 33, Hemmy 17, Mažík 15. Trojky: 8:5. Fauly: 26:20. TH: 16/11 – 28/12.

Zdeněk Prager