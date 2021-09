Do soutěže vstoupí 17. září v Olomouci a domácí premiéra jej čeká v sobotu 25. září proti Hradci Králové (18).

Diváci tak hradecký tým, který by měl představit všechny nové akvizice, mohou spatřit poprvé v pátek 10. září, kdy přivítá Flyers Wels z rakouské elitní soutěže. Zápas se hraje od 18.30 hodin a vstup na něj je zdarma.

Příznivci jindřichohradeckého basketbalu si ještě musí počkat na to, až doma v akci uvidí hráče Basket Fio banky. Jihočeské derby s Pískem totiž bylo zrušeno.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.