Tým GBA Sojky vyhrál základní část extraligy U19 a v play off si po hladkém postupu ze čtvrtfinále přes Pardubice vybojoval účast a pořadatelství prestižního turnaje Final Four, který se o víkendu 7. a 8. května uskuteční v Pelhřimově a J. Hradci.

Na palubovce celku z Vysočiny se v sobotu konají oba semifinálové duely, v nichž nejprve GBA Sojky nastoupí proti brněnským Tygrům (13 hodin) a po nich změří síly další brněnský klub Basket s USK Praha (16).

Boje o medaile se následně přesunou do hradecké sportovní haly, kde se poražení semifinalisté střetnou o bronzové medaile (10.30) a vítězové o titul mistrů republiky (13).

Junioři GBA Lions Jindřichův Hradec postoupili do předkola play off, v němž podlehli Sokolu pražskému 1:2 na zápasy.

„Ke spojení Basketu Jindřichův Hradec a Get Better Academy došlo v roce 2019 na základě společné vize. Tou je skrze basketbal vychovávat budoucí profesionály, ale v první řadě pracovité mladé lidi, kteří chápou, že úspěch nikdy nepřijde sám, ať už se člověk věnuje čemukoli. V důsledku pandemie covidu se bohužel vše zpomalilo. Rád bych proto touto cestou poděkoval městu Jindřichův Hradec, městu Pelhřimov, rodičům a všem podporovatelům našeho společného projektu za pomoc, kterou nám v těchto těžkých časech poskytli. Naše vize se tak konečně naplňuje. Tým GBA Sojky Pelhřimov vyhrál základní část nejprestižnější basketbalové soutěže v České republice a mají tak právo hostit Final Four U19. Srdečně tak zvu všechny nadšence kvalitního basketbalu na tyto zápasy. Věřím, že společně vytvoříme atmosféru, která nás požene k co nejlepším výkonům a případně i k celorepublikové medaili,“ podotkl ředitel GBA Julian Beťko.

Do Final Four se probojovali i kadeti GBA Lions

Velkého a hlavně nečekaného úspěchu dosáhli i basketbaloví kadeti GBA Lions Jindřichův Hradec, kteří se jako nováček extraligy U17 rovněž probojovali až na závěrečný turnaj Final Four, jenž se uskuteční o víkendu 14. a 15. května v Brně.

„Chtěl bych našim kadetům pogratulovat. GBA je hrdá na skvělou, ale hlavně tvrdou práci, kterou naši hráči a trenéři pravidelně odvádí. Hráči z celé Evropy včetně Hradečáků Jordana Oupoha a Michala Grilla budou bojovat o medaile, ale jako ředitele akademie mě nejvíce těší, jak naši studenti rostou a jak se zlepšují,“ prohlásil Beťko a zdůraznil roli města, hradeckého basketbalového klubu i lidí, kteří v regionu tento sport prezentují.

Jestliže se účast juniorů v bojích o medaile dala předpokládat, v kategorii kadetů se jedná o velmi milé překvapení. Nováček extraligy se však během celé sezony neustále zlepšoval a nakonec se po základní části z nadstavbové skupiny B dostal do play off a Final Four. V předkole zdolal Lokomotivu Plzeň 2:1 na zápasy a ve čtvrtfinále pražské Tygry 2:0. Dalšími účastníky závěrečného turnaje jsou Tygři Brno, USK Praha a Sokol pražský. Jihočeši se v semifinále střetnou s USK Praha.

"Na začátku sezony jsme si stanovili dvě priority. První byl individuální rozvoj hráčů, jako pilíř našich dosavadních úspěchů, druhou pak postup do play off. Sezona nezačala z pohledu výher úspěšně, s čímž jsem počítal, protože v kategorii U17 jsme měli úplně nový tým plný velmi mladých hráčů. Od začátku jsme se soustředili na svou práci, která postupně přinesla ovoce. V nadstavbové části jsme začali dominovat, skončili jsme na prvním místě a pak jsme vyřadili další dva těžké soupeře. Upřímně, takové očekávání jsme ani neměl, ale věřím, že když člověk odvede práci na maximum, výsledek se musí dostavit. To, jakého výsledku nyní dosáhneme, je už z části štěstí a z části způsob, jakým je tým vedený. Stále je prioritou připravit ročník 2005 na budoucí juniorskou soutěž a ročník 2006 na přebírání žezla v kategorii kadetů. Věřím a uděláme maximum, abychom ve Final Four znovu potěšili divácké oko a hráli basketbal, kterým se chceme již dlouhodobě prezentovat,“ konstatoval trenér jindřichohradeckých kadetů GBA Lions Norbert Kalabiška.