Ligoví junioři BK Lions J. Hradec se k záchraně přiblížili ve Vysoké nad Labem, kde zdolali královéhradecké Sokoly. O vítězství nad vedoucím týmem tabulky rozhodli ve vstupu do druhého poločasu, kdy výsledek na svou stranu otočili díky šňůře 17:0.



Den nato si již mohli prvoligovou příslušnost zajistit, když by v pardubické Studánce porazili tamní Teslu. „Domácí tým je předposlední, ale v případě výhry by ještě měl naději na záchranu. Chtěl uspět, proto se posílil dvěma hráči ze sousední extraligové Synthesie. Naši kluci se nemají zač stydět, i když prohráli. Nebyli horší, ba právě naopak. Po většinu zápasu vedli, v prodloužení nám pak chybělo štěstí, které se přiklonilo na domácí stranu,“ hodnotil duel v Pardubicích Karel Forejt, kouč jindřichohradeckých Lvů. Je v sezóně ještě čekají tři zápasy, v nichž jim dvě výhry dají jistotu udržení.



Královští Sokoli Hradec Králové – Lions J. Hradec 75:81 (21:21, 41:37, 50:64)

Sestava a body JH: Jan Fučík 26, Šourek 25, Štoidl 12, Procházka 4, Burgmann 4, Zápach 4, Hanslbauer 2, V. Dvořák 2, Janoouch 2, Rangl. Šestky: 26/10:10/4. Trojky: 3:9. Fauly: 12:22. 5OCH: 0:2 (Zápach, Hanslbauer). Rozhodčí: Slanina – Jon.



Tesla Pardubice – Lions J. Hradec 92:89 po prodl. (23:22, 38:48, 61:66, 82:82)

Sestava a body JH: Jan Fučík 33, Hanslbauer 17, Procházka 11, Šourek 10, Štoidl 8, Zápach 6, Rangl 4, Burgmann, Ližan, V. Dvořák. Šestky: 33/19:21/13. Trojky: 11:10. Fauly: 19:26. 5OCH: 0:1 (Šourek). Rozhodčí: Baudyš – Koudela.



Roman Pišný