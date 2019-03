Hradečanky nejprve zdolaly rezervu českobudějovické Lokomotivy na její půdě, když v první půli dotáhly až tříbrankové manko, aby po obrátce rychle utekly do pětigólového náskoku, který už udržely.

Doma si pak hradecké házenkářky bez problémů poradily i s Milevskem, které ještě mělo teoretickou šanci soutěž vyhrát. Nedostalo avšak ani příležitost o něčem takovém přemýšlet, neboť domácí družstvo průběh celého utkání opanovalo. Brzy se dostalo do pětibrankového náskoku, který už jen navyšovalo. Mělo výborný vstup do druhé půle, kdy krátký časový úsek vyhrálo 5:0. Jistotu přebornicím v brance zabezpečila Šárka Augustinová, střelecky se vedlo především Karolíně Urbanové, jež se díky 9 trefám prostřílela do čela kanonýrek celého krajského přeboru.

Lokomotiva Č. Budějovice B – Házená J. Hradec B 20:26 (11:12)

Branky: Straková 5/1, Žáková 3/1, Lavičková 2, Rybáková 2, Linhartová 2, Nevoralová 2, Křivská 2, Válková 1, Mlezivová 1 – L. Špačková 10/4, Marta Vokušová 4, Doanová 3, V. Neidrová 3, Bubeníková 3, Urbanová 2, Marsová 1. Vyloučení: 3:2. Žluté karty: 3:0. Rozhodčí: Pittner, 28 diváků.

Házená J. Hradec B – HC Milevsko 34:18 (16:8)

Branky: Urbanová 9/1, V. Neidrová 7, Marta Vokušová 6, Dušková 4, Uxová 4, Bubeníková 3, Bílá 1 – Vildtová 4, Janouchová 4, Keřková 4/1, Menhartová 3, Němcová 2/1, Mužíková 1. Vyloučení: 1:0. Žlutá karta: 0:1. Rozhodčí: Coufal – Dušková, 48 diváků.

Roman Pišný