Tradiční běžecká akce na delších tratích se v sobotu 5. června v Dačicích. Charitativní Běh Českou Kanadou se uskuteční až v září.

Běh Českou Kanadou, který má start i cíl v Nové Bystřici, získává mezi účastníky na stále větší oblibě. | Foto: archiv pořadatelů

V pořadí již 28. ročník „Dačické 14“ má jako obvykle zázemí u rybníku Peráček a je opět součástí atletického seriálu Běžec Vysočiny. Hlavní závod na 13,2 kilometru, který vede převážně polními a lesními cestami a je určený pro muže a veterány do 60 let, odstartuje v 10.30 hodin, všechny kategorie žen a veteráni nad 70 let absolvují trať o délce 9,4 kilometru. Závody mládeže a příchozích se tentokrát konat nebudou.