Před patnácti lety, v dubnu 2005, bojovali jindřichohradečtí basketbalisté o záchranu ve druhé nejvyšší soutěži. Před klíčovými duely s Jihlavou a Ostravou však tehdejší trenér Jaroslav Beránek přílišným optimismem neoplýval, neboť jeho svěřenci si se životosprávou velké starosti nedělali. Přinášíme přepis rozhovoru:

Neuvěřitelný boj s větrnými mlýny svádí v těchto dnech šéfkouč BK Jindřichův Hradec Jaroslav Beránek. Sobě vlastní zarputilostí a vysokými odbornými znalostmi by rád pomohl jindřichohradeckému klubu, aby se ve druhé nejvyšší republikové soutěži zachránil. Naráží ale na nepřekonatelné potíže.

Vámi vedený celek se v současné době nachází na sestupovém místě. Jak jste v týdnu mužstvo připravoval na dva víkendové duely pravdy?

Jak? Špatně. V pondělí, v úterý a ve středu jsme vůbec netrénovali. Hráči řekli, že nepřijedou. Trochu lepší byla situace až ve čtvrtek. Řečeno jinými slovy, o nějaké sehranosti nebo taktice nemůže být ani řeč.

Víte vůbec, koho v sobotu a v neděli postavíte do zápasů?

Papírově to vím. Pokud přijdou Stria, Šustek, Valcha, Pavel Houška, Pištecký, Komárek, Petr Houška, Filip, Bubeník, Šverma a Mužík, tak bychom mohli uspět. O sestavě ale budu mít jasno až těšně před zápasy.

Nemrzí vás, že jste začal v BK Jindřichův Hradec trénovat?

Ani ne. Je ovšem pravdou, že jsem netušil, do čeho vstupuji. Realita je pro mě hlubokým zklamáním, které umocňují některé skutečnosti neslučitelné s vrcholovým sportem.

Můžete být trochu konkrétnější?

Teprve časem se dozvídám, že někteří hoši byli před zápasem s Litoměřicemi do rána hrát bowling. Minulý týden před derby s Českými Budějovicemi zase pařili do pěti do rána v jisté jindřichohradecké vinárně. Copak tohle se dělá? Dodržování životosprávy je přece základním faktorem k dosažení potřebného úspěchu. V opačném případě si sami hoši kopou hrob.

To vás asi pěkně rozčílili, že?

Spíš zklamali. Ale já je před zápasy pěkně provětrám a musejí na palubovce nechat duši. Naše naděje na záchranu stále žije.

Dodejme, že BK J. Hradec tehdy porazil Jihlavu 101:92, ale Ostravě podlehl 75:81. Ve II. lize se však nakonec udržel. Tehdejší hradecký trenér, bývalý basketbalový reprezentant a trojnásobný mistr republiky Jaroslav Beránek zemřel 2. září 2008 ve věku 58 let.