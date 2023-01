Nejlépe si počínal Jan Schorný, který v kategorii chlapců do 13 let vyhrál sprint a úspěch klubu podtrhl čtvrtým místem Radim Koutný. Velkým překvapením je třetí místo Lucie Dohnalové v závodě dívek do 12 let, jen těsně pak unikly stupně vítězů Viktorii Mervicové. Do první desítky se mezi chlapci vešel ještě osmý Martin Poledník.