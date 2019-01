Třeboň – Přestože extraligový ring v jihočeské metropoli je už několik let prázdný, ligový box na jihu Čech stále žije.

Třeboňští boxeři mají za sebou úspěšnou sezonu. | Foto: Boxing Třeboň

A box u Světa má se čile do světa!

Boxeři SK Boxing Technické služby Třeboň za sebou mají nejúspěšnější sezonu ve své historii. „Zvítězili jsme v moravské skupině první ligy a ve finále bojovali s Pražským rohovníkem o postup do extraligy," připomněl triumf svých svěřenců trenér Miroslav Foral. „Byť jsme s vítězem české ligy, která je určitě kvalitnější než byla ta naše, nakonec neuspěli, už jen samotné prvenství v moravské lize bylo velikým úspěchem," dodal.

Přesto ho prohra 4:12 v domácím ringu mrzela. „Hlavně kvůli divákům, kteří na rozdíl od minulých utkání na finálový souboj přišli. Klukům však těžko mohu něco vytknout, také proto, že jsme měli dva kluky na marodce a v nekompletním složení jsme na soupeře prostě neměli," uznal.

K odvetnému duelu do Prahy třeboňští boxeři už nejeli. „Vzhledem k potížím se sestavou jsme neměli nárok. Byly by to jen vyhozené peníze," poznamenal Foral pragmaticky.

Třeboň v soutěži sází na své odchovance. „My z osmdesáti procent máme vlastní mladé kluky, to v lize měl málokdo," přidal další zajímavost Foralův asistent Zbyněk Lejsek.

Důvod je jasný, peníze.

„Proto bychom ani v případě postupu na extraligu zřejmě jen těžko mohli reflektovat," pokrčil rameny třeboňský trenér, dle něhož velké potíže bude třeboňský klub mít i v nové sezoně.

V ní totiž dojde k jedné velké změně – u Světa se už nebude chodit na moravskou, ale na českou I. ligu. „Pro diváky to bude určitě příjemná změna, protože jak už o tom byla řeč, česká skupina je o hodně silnější než moravská," upozornil Miroslav Foral. „A budeme mít o čtyři zápasy víc, protože v české skupině je víc účastníků," doplnil hlavního trenéra asistent Lejsek.

„Nás přitom v lize jeden zápas stojí tak patnáct šestnáct tisíc, a to pokrýt není maličkost," znovu zahrál na ekonomickou strunu trenér třeboňských boxerů. „A Třeboň, to nejsou České Budějovice, kde kdyby měla Gerbera dva tisíce míst, tak tam lidi na box přijdou. V Třeboni, když prodáme sedmdesát osmdesát vstupenek, jsme rádi. A přitom ty naše zápasy byly skutečně velice pěkné a lidi by si přišli na své," litoval Foralův asistent.

Do nové sezony půjde Třeboň bez větších změn v hráčském kádru. „V nejlehčí váze budeme dále spoléhat na mistra republiky Petra Rozbouda, v šedesátce máme našeho Erika Teplého a Martina Stehlíka z Budějovic, ve čtyřiašedesátce máme jediného cizího kluka Jirku Fialu z Jihlavy," začal s vizitkami hráčů pro novou sezonu Foral.

A následují další jména: Jiráček, Dubský, Kolařík a Růžička. „Všechno naši kmenoví boxeři," podtrhl Lejsek.

Tito kluci od Světa co nevidět budou bojovat o ligové body s daleko zkušenějšími borci z renomovaných oddílů. „Až mě mrazí, když se podívám do rozpisu na jména soupeřů, na které narazíme," podotkl trenér Foral. „Čekají nás klání s Mostem, Plzní, Ústím nad Labem, Kladnem nebo rezervou Pražského rohovníka."

Že se ale bát velkých jmen netřeba, si myslí Zbyněk Lejsek. „V moravské lize jsme si poradili třeba s K.O. Brno, což je hodně silný klub, v němž je trenérem Mirek Andert, který působil i v Budějovicích. Porazili jsme i Jihomoravský region Brno, což je předloňský mistr republiky," sdělil.

Vedle vítězného tažení moravskou ligou se box od Světa mohl v uplynulé sezoně pyšnit i úspěchy jednotlivců. „Jak už jsem uvedl, Petr Rozboud byl v kadetech mistrem republiky a navíc měl stříbro i v soutěži juniorů, v kadetech bronz vybojoval Kovanda," sypal z rukávu jména medailistů Foral.

Už tuto sobotu třeboňští boxeři změří od 14 hodin ve svém ringu v Roháči v zahajovacím utkání I. ligy své síly s Českou Kamenicí. „Byli bychom moc rádi, kdyby naši fanoušci přišli a klukům pomohli. Budou to potřebovat," zve na sobotu diváky do Roháče asistent trenéra Zbyněk Lejsek.