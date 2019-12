„Je to derby, navzájem se velice dobře známe a tudíž jde o hodně prestižní utkání,“ říká vedoucí domácího týmu Pavel Kortus ml., jenž je v Pedagogu zároveň taky dlouholetou oporou. Letos ale zatím je jedničkou Peter Turček: „Přišel k nám před sezonou, hrával českou i slovenskou extraligu a je pro nás velikou posilou,“ chválí Kortus novou akvizici týmu, jehož barvy hájí i jeho mladší bratr Filip a nově i Marek Šimek, jenž přišel do Č. Budějovic z Prachatic.

Dle aktuální tabulky je favoritem Pedagog, který v tabulce je bez porážky druhý za Litoměřicemi. „Sahali jsme tam v minulém kole po výhře, ale brali jsme i remízu 9:9,“ říká vedoucí týmu, dle něhož do derby tudíž tým jde s přáním vyhrát. „Lehké to ale nebude, čeká nás hodně silný soupeř. Velkou oporou je Tomáš Havlík, jenž sice nehrál všechna utkání, žádný ze zápasů, v nichž nastoupil, ale neprohrál. Výborný je i Kuba Slapnička, jenž dvě sezony po sobě hrál u nás na střídavý start a výrazně nám pomohl,“ oceňuje Kortus ml. a doplňuje, že jako posily do Strakonic v létě po jejich postupu do II. ligy přišli Novotný ze Soběslavi a Copák z Do᠆mažlic. „Bude to velký boj, ale moc se těšíme,“ říká Kortus.