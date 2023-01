Nová Včelnice B – Slovan J. Hradec B 6:0 (1729:1388)

Body: Kovalčík 463, Neugebauer 442, Dvořák 424, Hembera 400 – Koros 404, Škodová (od 17. hodu Kačo) 369, Pudilová 328, Vrzal 287.

Dačice F – Nová Bystřice C 4:2 (1658:1562)

Body: Kopečná 431, Hron 419, Přikryl 414, Macků 394 – Budošová 434, Pýchová 412, Stránská 384, Novák 332.

Kunžak C – Slavonice C odloženo

Dohrávka 6. kola

Slovan J. Hradec B – Slavonice C 6:0 (1546:1417)

Body: Novák 417, Koros 388, Vrzal 376, Pudilová 365 – Janák 375, Běhůnek 352, Drobiličová 351, Fiala 339.

Nejlepší jednotlivci (bodový průměr)

1. Matěj Budoš (N. Bystřice C) 444,0, 2. Ondřej Kubeš (Slavonice C) 436,0, 3. Radka Burianová (Kunžak C) 405,4, 4. Jiří Hembera 399,75, 5. Stanislav Neugebauer (oba N. Včelnice B) 399,08, 6. Lukáš Přikryl (Dačice F) 397,92, 7. Marta Budošová (N. Bystřice C) 397,5, 8. Lucie Kvapilová 395,25, 9. Martin Fiala 395,11 (oba Slavonice C), 10. Stanislav Koros (J. Hradec B) 392,33.

Program 9. kola

Slovan J. Hradec B – Dačice F (čt 2. února, 17.30), Kunžak C – Lomnice B (čt 2. února, 18.30), Slavonice C – N. Včelnice B (pá 3. února, 18.00).

Okresní přebor družstev

1. Jiskra Nová Bystřice C 7 5 0 2 29.0:13.0 34.5:21.5 1603 10

2. TJ Nová Včelnice B 7 4 0 3 25.0:17.0 30.0:26.0 1561 8

3. Sokol Slavonice C 6 3 0 3 17.5:18.5 24.0:24.0 1535 6

4. TJ Kunžak C 6 3 0 3 17.0:19.0 27.0:21.0 1519 6

5. Centropen Dačice F 7 3 0 4 20.5:21.5 29.5:26.5 1527 6

6. Slovan Jindřichův Hradec B 7 3 0 4 18.0:24.0 23.0:33.0 1455 6

7. Tatran Lomnice nad Lužnicí B 6 2 0 4 11.0:25.0 16.0:32.0 1355 4