Windson Nova Sport Open, prestižní šipkařský turnaj, se letos poprvé přesouvá z Prahy do Českých Budějovic. Akce, která se uskuteční 7. září, přiláká 512 hráčů včetně české a slovenské špičky. Turnaj nabízí atraktivní ceny a je otevřený i pro začátečníky, což zvyšuje jeho popularitu.

Šipkařský indson Nova Sport Open se uskuteční 7. září ve Sportovní hale v Českých Budějovicích. „Poprvé se neuskuteční v Praze," říkají pořadatelé. Turnaje se zúčastní 512 hráčů.

„Máme hezké ceny, turnaj je opravdu dobře zorganizovaný, věřím, že můžeme ukázat, že i v Českých Budějovicích dokážeme naplnit takový turnaj. Startovné pro hráče je pouhých 300 korun, musí si start předem koupit přes ticketstream.“

Objeví se i známá jména. "Je to v termínu, kdy by teoreticky všichni hráči mohli, takže předpokládám, že stejně jako každý rok tam česká a slovenská špička bude," tvrdí Pavel Korda, který tím připomněl účastníky z posledních let v podobě Karla Sedláčka, Miloslava Navrátila, Alexandera Maška, Pavla Jirkala, Vítězslava Sedláka, který poslední dva ročníky vyhrál, a dalších.

Turnaje se může zúčastnit úplně každý a díky jeho formátu v něm mají šanci uspět i začátečníci. Windson Nova Sport Open je rozdělený na dvě části. V té první budou hráči rozděleni do 128 skupin po čtyřech hráčích. Ve skupině bude hrát každý s každým. Zápasy se budou hrát na high score na sedm kol na dva vítězné legy. Do druhé fáze postoupí dva nejlepší z každé skupiny. Celkově tak půjde dál 256 hráčů. „Ty poté čeká klasický vyřazovací systém na high score na sedm kol na dva vítězné legy. Ve chvíli, kdy v turnaji zbyde posledních 16 hráčů, se pravidla trochu změní. O vítězi se rozhodne na tři vítězné legy a bude se hrát 501 double out. Finále se odehraje na čtyři vítězné legy,“ doplnil Zdeněk Musil.

O co se hraje:

1. místo – Pohár + dvě vstupenky na finálový večer PDC mistrovství světa 2025 v Alexandra Palace v Londýně

2. místo – Pohár + dvě vstupenky na semifinálový večer PDC mistrovství světa 2025 v Alexandra Palace v Londýně

3.–4. místo – Pohár + dvě vstupenky na čtvrtfinálový večer PDC mistrovství světa 2025 v Alexandra Palace v Londýně