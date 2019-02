České Budějovice – Sportovní klub Pedagog České Budějovice opět rozšiřuje svou působnost. Domluvil se na spolupráci s I. Beachklubem České Budějovice, který sídlí u Sportovní haly.

Přemysl Horák (vlevo) a Jan Kanea. | Foto: Deník/ Pavel Kortus

Pedagog patřil v minulosti ke sportovním klubům s mimořádnou členskou základnou. „Ještě v roce 1984 měl klub šestnáct oddílů,“ připomíná i předseda SK Pedagog Přemysl Horák. „Když jsem se stal v roce 2015 předsedou, tak jsme měli osm oddílů. Opustil nás pak sice rekreační sport, ale přibyly florbal a tenis.



Přemýšleli jsme o rozšíření o plážový volejbal. Proto jsme se domluvili na spolupráci s prvním Beachklubem. Oba kluby budou fungovat společně pod hlavičkou Pedagogu, takže v současné době máme už deset oddílů.“

První Beachklub bude evidovaný jako spolek zapsaný pod SK Pedagog České Budějovice. „Se šéfem Beachklubu Janem Kaneou jsme se domluvili, že v areálu plážových sportů budeme v v létě v dopoledních hodinách pořádat soustředění našich oddílů, protože v našem areálu na Branišovské takové možnosti nemáme. Honza nám vyšel vstříc a pro naše děti to budou finančně dostupné,“ chválí si Horák započatou spolupráci. „Areál u haly bude využívat veřejnost i naši členové.“



Předseda počítá i s dalším nárůstem členské základny. „Teď nám přibylo zhruba třicet nových členů a počítáme, že bude přibývat především mládež. Areál se dá využívat i pro jiné sporty než plážový volejbal. Děti se v něm mohou vyřádit a přitom je to zcela bezpečný prostor. Nepotřebují zde žádné speciální boty ani náčiní,“ dodá.



Pedagog se kromě výkonnostního sportu zaměřuje především na sportování veřejnosti. „Naším cílem je všestrannost. Hlavně, aby děti sportovaly a netoulaly se po sídlištích nebo po městě,“ zdůrazní.



Do budoucna se ale v klubu nebrání ani možnosti vychovat opravdu kvalitní plážové volejbalisty. „Máme šest dívek, které objíždějí republiky a reprezentují nás na turnajích. Zázemí pro tréninky mají u nás. Díky spolupráci s Pedagogem nyní před sebou máme nějakou vizi, že už nebudeme jenom areálem, který má jen odpoledne otevřeno pro veřejnost,“ pochvaluje si zástupce I. Beachklubu Jan Kanea. „Chceme přitáhnout ke sportování co nejvíce dětí a náš areál jim nabízí ideální a hlavně bezpečné prostředí.“



Právě sportování veřejnosti je pro klub prioritou. „Třeba se nám ze sta dětí podaří vychovat jednoho reprezentanta, který pak bude jezdit hrát po světě. To by bylo krásné, ale není to náš hlavní cíl. Určitě to nebudeme nějak hrotit,“ zdůrazní Kanea. „Potřebujeme hlavně podchytit děti, aby věděly, co je sport. Že je to dostupná záležitost, která se jim bude líbit. My jim musíme vytvořit takové podmínky, aby se jim sportovalo co nejlépe. Je třeba, aby mezi sebou jednotlivé kluby spolupracovaly. Zdá se mi, že Pedagog to jako jedna z prvních organizací v Budějovicích pochopila,“ tvrdí.



Právě spolupráce mezi sportovními kluby by podle Horáka měla být další z priorit. „Řada menších sportovních organizací končí jenom kvůli tomu, že nejsou schopny absolvovat složitý proces žádání o dotace a jejich následné vyúčtování. My jim můžeme pomoci v tom, že je vezmeme pod svá křídla, a mohou se pak věnovat jen své vlastní činnosti,“ nabízí pomoc dalším klubům. „Nesmíme mezi sebou bojovat.“