Na rok přesně v osmifinále Českého poháru mužů písečtí Sršni opět narazili na hegemona našeho basketbalu, osmnáctinásobného mistra ČR, tým ERA Basketball Nymburk. Po loňské prohře 67:109 letos Písečtí do utkání vstupovali podstatně sebevědoměji, nejen díky výsledkové krizi našeho soupeře, ale i díky šesti stovkám divákům v zádech. A kdo dorazil do Sršního hnízda, nemohl litovat.

Sršni Photomate Písek – ERA Basketball Nymburk 79:87 (15:22, 40:44, 60:67)

Body a sestava Sršňů: Šlechta 20, Sýkora 18, M. Svoboda 17, Šurý 12, Fait 5, J. Svoboda 3, Mikolášek a Englický 2, Špičák, Chvála, Primak, Hejl. Tresné hody: 13/10:44/26. Trojky: 30/9:24/5. Doskoky: 42:50.

Začátek utkání patřil bodově hostům,ale postuuppně se domácí basketbalisté dostávali do hry. "V úvodu utkání se sice na našich hráčích objevila drobná nervozita, kdy jsme neproměnili několik vyložených příležitostí a soupeř se rychle dostal do desetibodového vedení. Po oddechovém čase jsme se však dostali do tempa a začali hrát naší hru založenou na agresivitě a celoplošném presinku, která platila i na takový tým, jako je Nymburk. K tomu jsme se osmělili i v útoku a do konce čtvrtiny jsme stáhli rozdíl ve skóre na sedm bodů," začal hodnocení utkání domácí trenér Jan Čech a pokračoval ke druhé čtvrtině: "Začátek druhé desetiminutovky byl jako z říše snů, desetibodovou šňůrou jsme se dostali do vedení 25:22 a atmosféra v hale v této chvíli byla nepopsatelná. Bohužel jsme se ale začali dostávat do problémů s fauly, čehož soupeř zejména díky spolupráci reprezentačního rozehrávače Sehnala a amerického pivota Watsona využil a minutu před koncem poločasu měl osmibodový náskok. Sršni však díky dvoubodovým střelám Martina Svobody a Petra Šlechty snížili a do šaten se šlo za stavu 40:44 pro Středočechy."

Písečtí basketbalisté pokačovali ve velmi dobré hře i ve druhém poločase. "Úvod třetí čtvrtiny patřil opět našemu soupeři a když se po pěti minutách tohoto dějství dostali na nejvyšší rozdíl jedenácti bodů, v té chvíli by si na nadšeně bojující Sršně asi nikdo nevsadil. Domácí se však mohli spolehnout na své neúnavné fanoušky, kteří vlili našim hráčům novou krev do žil a Písečtí se vrátili zpět do utkání. Stav byl po třiceti minutách 60:67. Favorit byl sice stále jasný, ale na soupeři začínala být znatelná nervozita. Nymburk si sice chtěl zajistit co nejrychleji vítězství, ale naši hráči bojovali jako o život, a když se dostali dvě a půl minuty před koncem na rozdíl čtyř bodů, hala byla na nohou. Bohužel v této fázi hry jsme udělali dvě nešťastné ztráty a koncovku zkušeně "ušestkoval" reprezentační střelec Palyza. Tato pohádka sice neměla šťastný konec a domácí po heroickém výkonu prohráli s českým mistrem 79:87, Sršni i tak po utkání mohli slavit se svými tifosi jako vítězové, protože všichni Jihočeši odcházeli z haly s pocitem obrovské hrdosti," popsal dojmy ze druhého poločasu Jan Čech.

Můj vlastní koš? Teď už je to historka k zasmání a vtipné video, říká Jakub Šurý

A na své hráče byl písecký trenér náležitě pyšný. "Cítím obrovskou hrdost na všechny Sršně v hale, byl to krásný zážitek, o kterém se bude ještě dlouho mluvit. Můžeme litovat úvodní nervozity, několika hluchých míst, nebo že nám v závěru nepadlo nic navíc a nepřiklonilo se k nám to pověstné štěstíčko. Všechny tyhle úvahy jsou však zbytečné, Nymburk postupuje do dalšího kola a sluší se mu pogratulovat. Já mám radost z našeho výkonu i z toho, že respekt veřejnosti ke klubu Sršni Photomate Písek po celé republice nadále roste," podělil se o své pocity trenér Čech, ale obratem již myslelna prvoligovou soutěž: "Našim cílem však je boj o KNBL, a proto prosím ještě více než kdy jindy, abyste nás v tom nenechali a přišli nás podpořit i v neděli 15. ledna na prvoligové utkání od 17:00 proti rezervě USK Praha. Tento tým ovšem dorazí i s pendlujícími hráči ze svého A - týmu v čele s dvojicí Švec - Samoura, která dokonce reprezentovala ČR v posledním kvalifikačním okně na mistrovství světa."

Roli favorita jsme splnili, ale výpadek si nemůžeme dovolit, říká Jan Čech

Výborný zápas sehrál proti Nymburku Vojtěch Sýkora, který si připsal 18 bodů, 11 doskoků a 7 asistencí. "Myslím si, že se více než vyplnilo to, co jsme si před utkáním všichni přáli, a to, že jsme superfavoritovi z Nymburka byli po celý zápas více než vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě je škoda, že se nám utkání nepodařilo dotáhnout do vítězného konce, na druhou stranu mohu asi za všechny aktéry utkání i všechny fanoušky v hale, kterým patří za to, co předvedli, obrovský respekt, říct, že na sebe a náš klub můžeme být za čtvrteční výkon pyšní," shrnul své pocity z utkánís Nymburkem V. Sýkora a doplnil: "Nyní se však musíme vrátit nohama na zem a zvládnout poslední tři utkání základní části první ligy, abychom si udrželi první příčku a přiblížili se tak našemu vysněnému cíli."