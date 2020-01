Hlasy po utkání:

Matěj Hukel, Brno: „Měli jsme to rozehrané velmi dobře, vedli jsme dva nula, dobře jsme podávali, škoda, že jsme to nedotáhli do vítězství. Oni pak začali lépe podávat a nám se nedařil tolik útok. Byla to taková tahanice, ale nakonec jsme se dvěma body spokojení.“

Marek Šotola: České Budějovice: „Měli jsme vyhrát, bylo to hodně o fyzičce. Já osobně jsem po návratu po zranění cítil, že mi docházely síly, alůe herně jsem byl překvapený, že to po pauze taková změna nebyla.“