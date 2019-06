„Důvodem je záporné stanovisko policie k průjezdu silnic I. třídy. Je to pro nás velké rozčarování,“ uvedl šéf CK RBB Invest Jan Hájek.

Nejdelší etapový závod na území České republiky se měl konat od 4. do 8. září s centrem v Jindřichově Hradci. Peloton měl v plánu zavítat například do Třeboně, Českého Krumlova, na Kleť, do českých Velenic a jedna etapa se měla konat v sousedním Rakousku.

V loňském roce se v závodě Okolo jižních Čech představilo více než 150 závodníků z patnácti zemí.