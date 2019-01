Jindřichův Hradec – Tradiční Novoroční vyjížďkou odstartovali rok 2019 příznivci cyklistiky v Jindřichově Hradci.

Více než tři desítky vyznavačů kolečkářského sportu se posadily do sedla svých bicyklů už v 61. ročníku této akce a z Masarykova náměstí vypravily na cestu do Nové Včelnice a zpět. Mezi jezdci nechyběly známé osobnosti tohoto sportovního odvětví ve městě, jako například Zdeněk Podlaha, Jan Hájek, Jiří Dohnal, Petr Šulc, Milan Kasper a další.



Cyklistika v Jindřichově Hradci letos oslaví 120 let. V dubnu roku 1899 byl totiž ve městě založen Klub velocipédistů.