„Skladba týmů je kvalitní, očekávám dobrý sport. Zajímavé bude letos třeba stoupání na Antonku u Kamenice nad Lipou, nebo kopce v Novohradských horách, kde by se mohlo rozhodovat o celkovém pořadí,“ míní pořadatel Jan Hájek.

Okolo jižních Čech odstartuje čtvrteční podvečerní krátkou časovkou družstev v ulicích Jindřichova Hradce. Od pátku do neděle už budou cyklisté bojovat v dalších místech kraje, jako například v Třeboni, Nové Bystřici, Protivíně, Studené či Českých Velenicích, což jsou startovní či cílová místa.

„V současné době není situace ohledně získávání finančních prostředků na pořádání takhle velké akce úplně jednoduchá, o to víc si vážíme podpory měst i obcí. A především jindřichohradecké radnice, neboť v tomto městě má závod hlavní stan,“ zdůraznil Jan Hájek.

„Kromě sportovního zápolení je smyslem také propagace celého jihočeského regionu. Tratě vedou kouzelnými místy, ať už je to třeba území České Kanady či Novohradské hory,“ uvedl hlavní organizátor závodu a šéf hradeckého Cyklistického klubu RBB Invest

Závod opět zavede cyklisty do řady jihočeských měst a obcí, tratě budou lemovat nádherné přírodní scenérie, v cílových městech je vždy připravený zajímavý kulturní a společenský program.

Peloton mezinárodního závodu Okolo jižních Čech zavítá do celé řady míst na území kraje. | Foto: Jaroslav Svoboda

Po dvouleté odmlce se po území jihočeského regionu opět pojede druhý nejvýznamnější závod v silniční cyklistice v republice. Osmý ročník mezinárodního etapového klání Okolo jižních Čech, které je součástí Světového poháru v kategorii UCI 2.2, se koná od čtvrtka 9. září do neděle 12. září a jeho centrem je tradičně Jindřichův Hradec.

