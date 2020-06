Krajský rekord v hodu kladivem zlepšila Tereza Šestáková (Čéč) na 36,77 – loni uměla o šest a půl metru méně. V rekordním zápise opravila 14 let starý výkon Markéty Říhové o 46 cm.

O další kvalitní čas se postarala Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor na 150 m se 18,90, pátý nejlepší v kategorii žactva v historii kraje. Za ní se do čela tabulek 2020 seřadily i další tři v pořadí, vesměs pod 20 sekund. Pátá je „Lu“ i na 60 m, kde si zaběhla osobní rekord 7,88 a získala skalp letos nejrychlejší Jihočešky Nikoly Musilové, teprve 14leté naděje z Nové Včelnice (7,91). Zápisy výkonů roku mají i mílaři včetně 13leté Adély Holubové (Sok) se 5:00,76, překážkáři a 14letá výškařka z Tábora Kateřina Kolací se 158 cm. Senzací pak „zavání“ disk Filipa Svobody z Nové Včelnice 43,56 posledním pokusem po dobré sérii. Je to pátý výkon 15letého v jihočeské historii, druhý v tomto tisíciletí. Včelnický multitalent (60 m 7,25, 150 m 17,48, dálka 622 atd.) loni uměl diskem jen 21,90!

Z dalších výsledků: 60 m Lukáš Vacek (ČD) 7,46 – druhý v kraji, Jonáš Böhm (NB) 7,94, Rudolf Ďorď (Blat) 7,97, Ema Šefránková (14, ČZ) 8,08, v rozběhu Agáta Kümmelová (14, VS) 8,06, 150 m Vacek 17,66 – letos druhý, Tomáš Johaník (Sok) 18,53, Musilová 19,27, Šefránková 19,36, Nela Šteierová (Sok) 19,42, 300 m Ondřej Nový 41,35, Jan Čoka (oba Čéč) 42,42, Manuel 41,73, Veronika Horká (14, NV) 44,56, Magdalena Frydrychová (14) 45,44, Nina Radová (13, obě Sok) 45,46, 800 m Jakub Janda (14, Sok) 2:14,31, Jakub Strnad (NV) 2:17,14, Bára Kurzová (NV) 2:27,16 – druhá, Adéla Štefanová (13, Ves) 2:29,73 – druhá ml. žákyně, 1500 m Jakub Homola (VS) 4:25,74, mimo Barbara Kostková (16, Sok) 5:16,08, 100 přek. Šimon Urbánek (NV) 14,64, Jakub Skuček (VS) 14,79 – druhý, Jan Hlaváč (Čéč) 14,96 – třetí, Kümmelová 15,56, Melanie Turková (VS) 15,81 – druhá, Radová 16,14 – třetí, Linda Marušová (14, VS) 16,15, 200 přek. Skuček 28,31, Hlaváč (Čéč) 30,10, Anna Borová (VS) 31,22, Šteierová 31,95, výška Urbánek 171, Jan Sobotka (Ves) 171, Ďorď 171, Barbora Kubánková (14, Sok) 155 – druhá, dálka Vacek 629, F. Svoboda 606, koule a disk Žaneta Pivcová (JH) 11,99 a 28,89, oštěp Nový 46,58, Michaela Plešáková (VS) 35,64, Kubánková 32,03.

KP družstev přípravek sk. 1 proběhl v Prachaticích: 60 m David Houzim (10, SKP) 9,31, Tony Votava (ČZ) 9,33, Laura Voldřichová 8,75, Šimona Piskačová (obě Sok) 9,25, 150 m Jiří Trnka 22,52, Matěj Kovačík (Sok) 22,76, Voldřichová 21,33, Janowiaková (Sok) 22,32, 600 m Jan Beneda (Sok) 2:02,91, Janowiaková 1:50,49, Piskačová 1:57,91, Anastasia Bogdanova (Sok) 2:00,78, dálka Trnka 403, Matyáš Tomka (SKP) 402, Voldřichová 445, Anna Fialová (Sok) 403, Piskačová 401, kriket Kovačík (Sok) 46,80, Veronika Klokočková (SKP) 33,10, družstva chlapci Sokol 88,5, SKP 61, ČZ 54,5, děvčata Sokol 148, ČZ 30,5, Sokol B 27, Čéčova 25,5 atd.

Z mítinku na Slavii: 100 m A. Bosák (Sok) 11,46 w, 1500 m 8. Roman Budil 4:13,45 – letos druhý v kraji, 9. Jakub Budil (18, oba Písek) 4:13,72 – třetí. Druhou letošní půlku pod dvě minuty zaběhl na Dukle Jakub Škrdleta (VS) 1:59,14.