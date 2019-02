Tábor – Závod žen na světovém šampionátu v cyklokrosu nechával v minulosti české fanoušky poměrně chladné. V Táboře ovšem proměnil areál na Komoře v jeden vroucí kotel. Aby také ne! Na start sobotní ženské bitvy o světový trůn se postavila Kateřina Nash, největší medailová naděje ve víru domácího mistrovství světa.

Vedle sympatické prachatické rodačky žijící v Kalifornii vyrukovaly do boje ještě další čtyři domácí závodnice, jmenovitě Pavla Havlíková, Martina Mikulášková, Nikola Nosková a Karla Štěpánová.

Závod plný pádů

Nejsledovanější česká sportovkyně sobotního odpoledne vlétla do terénu na čtvrté pozici a vyhnula se i nepříjemně vyhlížejícímu pádu jedné ze závodnic. Smůlu si bohužel vybraly všechny domácí cyklokrosařsky. Monice Mikuláškové spadl brzy po startu řetěz, a než si s tím poradila, ztratila veškeré naděje na vytoužené umístění mezi nejužší elitou. Brzy poté šla poprvé k zemi Karla Štěpánová a strhla s sebou i reprezentační kolegyni Nikolu Noskovou. O několik minut později se ocitla na rozbahněné táborské půdě i Pavla Havlíková jezdící ve druhé desítce, žádnou výraznější ztrátu ovšem nenabrala.

Dlouhý a strhující boj

V úvodních pasážích závodu si Kateřina Nash udělala závod těžký. V průběhu prvního okruhu si v depu vyzvedla nové kolo a za nejlepšími jezdila se zhruba dvanáctivteřinovou ztrátou na nejlepší. Brzy se však prodrala zpět do skupinky nevětších favoritek, které naháněly uniknuvší Francouzku Lucii Chainel-Lefevre. A závod se nadále vyvíjel zajímavě. Na francouzskou závodnici se po pár minutách dotáhla její krajanka Pauline Ferrand-Prevotová a společně hájily několikavteřinový náskok. Kateřina Nash se usadila na pátém místě v kontaktu se soupeřkami před sebou, ovšem přece jen s nepatrnou ztrátou na belgickou naději Sanne Cantovou a holandskou raketu Marianne Vosovou. Ještě před koncem druhého okruhu – zhruba po dvaceti minutách boje – se všechny čelní bojovnice sjely a bitva favoritek začínala v podstatě od nuly.

V polovině druhého okruhu nastoupila Ferrand-Prevotová a za ní se vydala belgická závodnice. Kateřina Nash bojovala s Vosovou na třetí a čtvrté příčce, a diváci ji neúnavně hnali dopředu. V průjezdu třetím kolem si vypracovala francouzská jezdkyně šestivteřinový náskok na smečku svých pronásledovatelek.

Třetí okruh dostal fanoušky české závodnice do velké nejistoty. Zkušená Jihočeška se propadla na páté místo a nabrala ztrátu nejen na vedoucí dvojici Cantová a Ferrand-Prevotová, ale také na Vosovou a Britku Harrisovou.

Čtvrté dějství se stalo zároveň posledním v celém závodě, který se i tak protáhl na málo vídaných devětačtyřicet minut. Do trháku se dostala Cantová z Belgie, druhá projela cílovým prostorem Ferrand-Prevotová a s lehkou ztrátou za ní trojice Vosová, Nash a Harrisová.

Drama s českým smutkem na konci

V souboji o zlato nakonec skutečně nabídl bitvu Francie versus Belgie. Obě bojovnice se několikrát prostřídaly ve vedení, aby do asfaltové cílové rovinky vyspurtovala s drobným odstupem Pauline Ferrand-Prevotová. Belgičanka Sanne Cantová nedala mistryni světa na silnici ve finiši nic zadarmo, nejcennější kov jí ovšem o pár decimetrů unikl.

A bitva o zbylou medaili? Zklamání, zmar a slzy v očích českých příznivců…! Kateřina Nash jela tři čtvrtě okruhu výtečně a držela obě konkurentky za svými zády. V době, kdy se mezi ní a fenomenální Holanďankou vytvořila slibná mezera, přišly nešťastné a bohužel i rozhodující chvíle: dva pády, které proměnily bronzem zářící medailovou naději v zabahněné páté místo. Pro třetí příčku si tak bezstarostně dojela Marianne Vosová v oranžovém holandském dresu, o chvíli později dokončila strhující závod žen britská reprezentantka Nikki Harrisová.

Kateřina Nash si při průjezdu cílovou rovinkou plácla se svými fanoušky a v následujícím rozhovoru byla hodně smířlivá: „Takový je prostě sport. Myslím si, že jsem jela výborný závod. Bohužel ty podmínky byly takové, jaké byly. Měla jsem zmrzlé ruce a v napětí toho posledního kola přišly pády. Soupeřky byly lepší," připojila sportovně a ještě vzdala hold divákům kolem trati: „Hrozně moc fanouškům děkuju, hnali mne dopředu a vytvořili závodu výbornou atmosféru," dodala Kateřina Nash.

Její statečný, byť nakonec nemedailový boj ovšem nebyl jediným výrazným počinem českých barev. Absolutorium si zaslouží i Monika Mikulášková, která po zmiňované ohromné ztrátě z úvodu odjela famózní závod a prodrala se z chvostu startovního pole až na celkovou 16. příčku. "Na trati jsem nechala všechno. Jsem teď spíš zklamaná, protože mistrovství světa se v Táboře nejede každý den. Myslím si, že by bez těch problémů desítka padla, ale to je těžké říct," prohlásila po závodě talentovaná jednadvacetiletá Monika Mikulášková. Pavla Havlíková skončila v mistrovském martyriu jednadvacátá. Nikola Nosková se zapsala do výsledkové listiny na 36. pozici a Karla Štěpánová 43. místě.