Hosté poprvé postavili devatenáctiletého Radka Farského, hosta z Brna. Posila na postu rozehrávače či křídla se osvědčila především v kombinacích s Lukášem Stegbauerem. V jindřichohradecké sestavě naopak citelně chyběl Stanislav Zuzák. Domácí Prostějov nastoupil se šesti hráči, kteří v této sezoně hájí barvy Olomoucka, Ostravy a Brna v nejvyšší soutěži.



Vzhledem ke kvalitě obou týmů se od začátku očekával výborný basketbal, vždyť se střetli vítězové základních částí skupin I. ligy. Pravdou ale byl opak, neboť ospalá hra v úvodní periodě byla oboustranně plná chyb.

Komorní prostředí prostějovského Sportcentra DDM nepřimělo mužstva, aby navýšila tempo ani ve druhém kvartálu, v němž se Fio Basket dostal až do sedmibodového manka (13. – 19:26). Teprve pak zabral zastupující kapitán Jan Tomanec, jemuž jinak zápas nesedl (střelba 2/12). Jeho první koš odstartoval čtyřminutový úsek, který Jihočeši vyhráli 17:2 (17. – 36:28). V poločase měli k dobru šestibodový náskok.



Po změně se výkon obou celků zvedl. Hosté zpestřili útok, byli lepší na doskoku. Mladý domácí tým vsadil na nezdolnou bojovnost, žádný míč pro něj nebyl ztracen. O výsledku nakonec rozhodl fakt, že hned čtveřice jindřichohradeckých basketbalistů měla ve 26. minutě problém s fauly.



Hostující mužstvo muselo ubrat na důrazu, posílat na hřiště náhradníky. Prostějov toho při šíři a kvalitě svojí lavičky využil. Hráči, kteří z ní přišli, dali o 27 bodů (47:20) více než střídající borci Fio Basketu. Ten se držel až do závěru, hodně si pomáhal Stegbauerovými a Farského trojkami, otočil devítibodovou ztrátu a ještě 59 vteřin před koncem vedl 81:80. Poslední minuta mu ovšem nevyšla, takže si z Hané přivezl první porážku této sezóny.



Karel Forejt, trenér Basket Fio banky J. Hradec: „Každá série jednou končí. Nás to potkalo tady. Bohužel jsme si mysleli, že bychom mohli být konečně kompletní. To se nestalo, chyběli nám Zuzák se Šoulou. Snažili jsme se zapracovat nováčka Radka Farského. Neodehráli jsme dobrý zápas. Udělali jsme spoustu chyb. Bohužel nejen v obraně, ale zároveň i útočné. A to velmi zbytečné. Nebyli jsme patřičně důrazní v podkošových zakončení. Prostějov šel vítězství naproti a zaslouženě ho vyhrál.“



Ani první porážka Bankéřů, která přišla až v dvacátém utkání sezony, však neohrozila jejich pozici jasného lídra I. ligy. V dalším kole se představí na domácí palubovce, kde v pátek přivítají SKB Zlín (19 hodin).



Orli Prostějov – Basket Fio banka J. Hradec 86:81 (21:19, 37:43, 63:57)

Sestavy a body: Vašát 22, Paleník 19, Váňa 14, E. Klepač 11, Nábělek 9, Borovka 4, Sychra 3, Michalčík 2, Goga 2, A. Klepač, Pelikán – Stegbauer 24, Lipkins 16, Farský 15, Kantůrek 9, Tomanec 7, Jokl 5, Bašta 5, Bzonek, Fical. Trestné hody: 29/18:25/13. Trojky: 6:12. Fauly: 21:27. 5OCH: 0:3 (34. Tomanec, 39. Jokl, 40. Bašta). Rozhodčí: Nejezchleb, Zatloukal. Diváci: 35.



Roman Pišný