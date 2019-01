České Budějovice – Téměř přesně po půl roce se do metropole jižních Čech vrací populární běžecký závod RunTour.

LOŇSKÝ START. Takto se zdravili před startem loňské RunTour vítěz českobudějovického závodu Jan Kreisinger a celková vítězka RunTour 2012 Květa Pecková. | Foto: Foto: archiv Česká pojišťovna Mizuno RunTour

Závod je masovou záležitostí a má ambici „zvednout Česko z gauče," prozrazují organizátoři běhu. Na startu ale bude i celá řada výborných atletů. Jen namátkou účastník olympijských her v Londýně Jan Kreisinger. Nebude chybět ani olympijský vítěz pětiboje David Svoboda. „Ano, mám to v plánu. Chtěl bych běžet všechny závody, uvidíme jak vyjde čas. Navíc tam se mnou poběží brácha, takže to bude legrace," potvrzuje svou účast zlatý medailista z Londýna. Oproti říjnu loňského roku, kdy se v Českých Budějovicích běželo naposledy, dochází k jedné malé změně. Nebude se startovat na náměstí Přemysla Otakara II. jako při minulém závodě, ale na Senovážném náměstí, kde bude zároveň i prostor cíle. Běhat se bude na pětikilometrovém okruhu, který povede centrem města a lesoparkem Stromovka. Přihlášeno je 700 účastníků a stále existuje možnost přihlásit se přímo na místě. Věříme, že tentokrát bude lepší počasí než na podzim. Jarní počasí s teplotami mezi deseti a čtrnácti stupni by bylo ideální," přeje si za organizátory Tomáš Leixner.