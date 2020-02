V minulých letech opatrovali budoucí hvězdy basketbalu osobnosti jako Kateřina Elhotová, Vojtěch Hruban nebo Jiří Welsch. Ten letos zve veřejnost již jako vedoucí úseku mládeže ČBF: “Rád bych vás touto cestou pozval na mezinárodní basketbalový turnaj mládeže Young Guns GBA Invitational. Na letošní čtvrtý ročník tohoto turnaje se opět sjede velmi atraktivní mezinárodní konkurence - účastníky jsou španělské týmy FC Barcelona a Valencia Basket, německý klub IBA Mnichov, americká ‘prep-school' The Skills Factory a švédská akademie BK Rig. Český basketbal zastupují kluby Sršni Písek a GBA Jindřichův Hradec a zúčastní se také národní družstvo U18 ze Slovenska. Jsem přesvědčený, že se jedná o velice zajímavou příležitost vidět vysoce kvalitní mládežnický basketbal a doufám, že se na akci potkáme a pozdravíme.”

Julian Beťko, hlavní trenér Get Better Academy, k turnaji řekl: “Přestože přesun naší akademie z Prahy do Jindřichova Hradce byl velmi náročný, tradici nehodláme přerušit a plně se věnujeme přípravám čtvrtého YOUNG GUNS GBA Invitational. Máme velkou radost z toho, že některé týmy naše pozvání přijali opakovaně. Například FC Barcelona i Valencia Basket, tahouni španělského basketbalu, nebo top německé družstvo IBA Mnichov, účastník nejvyšší německé extraligy. Je to pro nás doklad toho, že jsou s úrovní turnaje spokojeni. O to víc se těšíme na soupeře z nových zemí, ze severu třeba uznávaná akademie BK Rig nebo továrna na talenty The-Skill-Factory ze spojených států. Premiéru u nás bude mít také národní družstvo U18 ze Slovenska. Věřím, že porovnat si síly v tak pestré a kvalitní konkurenci přinese všem klubům a hlavně hráčům opravdu hodnotnou zkušenost.”

Turnaj odstartuje dnešními úvodními souboji, které začínají v 18 hodin. V Písku nastoupí domácí Sršni proti BK Rig. V Jindřichově Hradci se GBA postaví The Skill Factory.