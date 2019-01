Churáňov – Již tento víkend je na programu další závod seriálu ČEZ SkiTour Kašperská 30, která startuje v Lyžařském areálu na Churáňově.

Do stopy vyrazí i švédský lyžař Tommy Wernmark. | Foto: SkiTour

„Registrace se uzavřou ve středu a rychle se plní, stejně jako tratě sněhem. Podmínky máme ideální, možná i proto se nám hlásí také zahraniční účastníci. Jedním z nejexotičtějších bude účast Švéda Tommyho Wernmarka,“ vybírá z přihlášených zajímavé jméno Richard Valoušek z pořadatelského týmu seriálu.



Tommy Wernmark absolvoval v pětasedmdesáti letech deset po sobě jdoucích závodů Jizerská 50. „Je to můj nejoblíbenější závod. Nyní pojedu pojedenácté, ale udělal jsem drobný krůček vzad a přihlásil se na variantu pětadvaceti kilometrů,“ říká Švéd, který v rámci podniku SkiTour pojede také Kašperskou 30 a Orlickou 40.



Kašperskou 30 absolvoval sympatický Švéd již loni. „Chtěl jsem vyzkoušet nějaké další běžecké závody a také navštívit Šumavu v zimě. Opět musím říct, že organizace byla na jedničku. Bylo to moc fajn, akorát v menším měřítku než Jizerská 50. Žádný stres před startem. Další rok se na Kašperskou 30 chystám znovu, tentokrát s přáteli ze Švédska,“ uvedl po minulém ročníku matador s obdivuhodnou kondicí.



Zemi v srdci Evropy navštěvuje i mimo závody, protože odtud pochází část jeho rodiny. „Moje žena pochází z Prahy, takže se ve vaší zemi cítím jako doma. Během let jsem toho v Česku hodně nacestoval, prodával jsem tam švédské stroje pro stavbu silnic a další výrobky. Do České republiky se vždycky rád podívám,“ doplnil švédský lyžař.