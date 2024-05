V osmém ročníku Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty se mladí cyklisté utkali o pohár hejtmana. Akce přilákala i olympionika Antonína Procházku, který podporuje sportovního ducha u dětí.

Memoriál Ferdinanda Bušty, závod o pohár hejtmana Jihočeského kraje v Tušti | Video: Deník/ Kamil Jáša

Memoriál JUDr Ferdinanda Bušty má za sebou 8. ročník. Byla to nádhera. Včetně počasí. Blesk Klikov a Vladimír Kocanda odvádějí pro děti neskutečnou práci. Cyklistické závody pro školy byly v Tušti zorganizované pečlivě. Mezi děti dorazil i medailista z OH v Mexiku 1968 volejbalista Antonín Procházka. "Vždy se těším se na malé závodníky, kteří s velkým elánem soutěží na odrážedlech a kolech. Když začneš v mládí, sport ti vstoupí do krve a zůstane s tebou. Pokud ale zůstaneš mladý sedět doma, budeš tam sedět i v pozdějším věku. To přece nechceme, že? Chceme, aby lidé byli aktivní a zdraví."

V pondělí v Lomnici nad Lužnicí olympijský vítěz z Londýna David Svoboda

Blesk Klikov uspořádal 8.ročník Memoriálu JUDr. Ferdinanda Bušty, který se jel O pohár hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. Podívejte se na video, máme na něm závod i těch úplně nejmenších dětí.

V programu nechyběly ani soutěže, písničky s Ivou Zemanovou, vystoupení nejlepších českých trialistů Vlastislava Kabeláče (10xmistr ČR) a Martina Šimůnka (3x mistr světa, 10x mistr ČR).