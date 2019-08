Klání se mělo původně konat o den dříve v rámci Benátské noci, ale dragoni jej museli posunout.

„V sobotu se účastníme závodů na Bezdrevu u Hluboké nad Vltavou, kde zároveň převezmeme medaile za druhé místo v celkovém pořadí národního poháru, což je pro nás bezesporu velký úspěch, a to jsme si nechtěli nechat ujít. Proto jsme naplánovanou akci přesunuli na neděli,“ vysvětluje šéf spolku Vajgarská saň Jaromír Semotán.

Závody, které mají tradičně zázemí na městské plovárně, jsou určené především jindřichohradeckým posádkám, ale zapádlovat si mohou přijít i další zájemci z řad veřejnosti.

Šéf hradeckých dragonů má pro nadcházející období ještě jedno velké přání. V zimním období by totiž chtěl uspořádat závody v jindřichohradeckém bazénu. Že to zní vzhledem k délce dračí lodě 12,5 metru trochu bláznivě? Nenechte se zmást. Šesti až osmičlenné posádky totiž usednou na jedné lodi proti sobě na protilehlých stranách a kdo koho přetlačí přes určenou metu, ten zvítězí.

„Myslím, že by to byla atraktivní a zábavná podívaná. Chtěli bychom to zrealizovat a proto požádáme o podporu radu města i vedení bazénu,“ dodává Jaromír Semotán.