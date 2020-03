Dva splnili. Třetí ne. Ani nemohli…

Jihostroj s přehledem vyhrál v Kutné Hoře Final Four Českého poháru. V semifinále srazil na kolena Karlovarsko, ve finále Kladno. Oba zápasy zvládli svěřenci trenéra René Dvořáka úžasně.

V Lize mistrů Jihočeši reprezentovali český volejbal skvěle. V těžké skupině byli až do posledního zápasu dokonce ve hře o postup do čtvrtfinále, který by se stal velkou sportovní senzací. Dvakrát dokázali porazit turecký velkoklub z Istanbulu, doma přejeli Fenerbahce dokonce 3:0.

Výkony Dvořákova týmu si vynutily u italských hvězd respekt. Teď se bohužel situace zcela obrátila. Aktuální starosti italských volejbalistů spíš nahánějí hrůzu Jihočechům. Koronavirus už dávno překročil hranice, z Itálie se vydal do celé Evropy. Pevně se usídlil i v českém sportovním prostředí.

Česká extraliga končí, dál se hrát nebude.

Trenér René Dvořák netají pocity zklamání. „Druhé místo po základní části? Nebereme ho,“ říká.

Jeho uvažování se dá docela snadno pochopit.

Karlovarsko sice základní část vyhrálo (zůstalo by první, i kdyby se stačil dohrát poslední zápas), ale Jihostroj má lepší tým. Prokázal to v Českém poháru.

Navíc Dvořák na důležité chvíle dokáže své svěřence dokonale připravit, takticky nachystat, proto by obhájci titulu určitě minimálně o další extraligový triumf zabojovali. „Blahopřeju hokejistům Motoru k postupu do nejvyšší soutěže,“ pohodil kormidelník volejbalového klubu hlavou směrem k řece, za kterou sídlí jihočeský nejúspěšnější hokejový klub. „Přeju jim, že se dostali do extraligy, nikdo už se za čas nebude ptát, jak to bylo, jaké byly okolnosti.Nikdo už to vůbec nebude řešit.“

Pohled do tabulky první ligy hokeje podle Dvořáka Jihočechy opravňuje ke zdravému sebevědomí. „Oni si postup zasloužili, dlouhodobou část vyhráli o víc než padesát bodů, tam je to úplně bez diskuzí,“ doplnil kouč.

Extraliga volejbalistů ale nabízela nejrůznější varianty. Přesun, odklad…

„Základní část zůstala nedohraná, uvidíme, co s tím svaz udělá,“ krčil bezradně Dvořák rameny ve chvíli, kdy se dílčí informace hrnuly ze všech stran.

„Je to velký problém, třeba si nedokážu představit, že třicet dní budeme úplně bez sportu, když jsou uzavřená všechna sportoviště, pak by naskočení do zápasu nemělo žádnou cenu,“ reagoval na uzavření Sportovní haly.

Trenér nejlepšího českého týmu se nechtěl smířit se situací, podle které by Jihostroji, třeba v analogii s postupem Motoru, patřilo v sezoně druhé místo.

Stříbrná medaile?

Na podzim Pohár CEV? Nebo dokonce výkonnostně slabší Challenge Cup?

Ani náhodou.

„To vůbec nebereme,“ zopakoval René Dvořák.

„Závěr sezony je boj o titul, mělo by se hrát o postup do Ligy mistrů, kterou nejlepší český klub v příští sezoně bude hrát, teď byly informace trochu chaotické, nevím, co se bude dít v těchto tématech dál.“

Teď už vědí všichni.

Hrát se nebude.

Trenéra mrzí, že se do sezony jeho tým už nezapojí. „Já bych raději dělal svoji práci, chtěl bych dokonat sezonu tak, abychom byli nejlepší v České republice, já bych byl nejspokojenější, kdybychom tuto možnost měli přímo na hřišti.“

Bohužel, šířící se koronavirus „zařídil“ úplně všechno i za profesionální sportovce. „Je nám jasné, že situace je opravdu kritická, musíme vyčkat na všechno, co se stane,“ doplnil trenér volejbalistů Jihostroje České Budějovice René Dvořák.