Jinín – Chtěl v Jiníně zaútočit na první příčku průběžné klasifikace mezinárodního mistrovství republiky v motokrosu třídy MX1. Martin Michek (26 let) ztrácel před nedělním závodem na svého rivala Francouze Florenta Richiera jediný bodík.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle

V parném odpoledni se ale musel před svým týmovým kolegou z Buksa/Ados teamu dvakrát sklonit a soupeř mu v pořadí odskočil na sedm bodů.



Dramatická byla už dopolední kvalifikace, kde se oba soupeři přetahovali o setinky. Nakonec byl o půl vteřiny lepší Francouz a na startu si vybíral místo jako první.



Právě start je při závodech v Jiníně alfou a omegou. V první jízdě Michkovi tento klíčový moment moc nevyšel a do závodu vyrazil až jako osmý. „Start se mi nepovedl vůbec tak, jak jsem chtěl. V Jiníně je hodně těžké předjíždět a nebylo lehké dostat se rychle dopředu. Ale zvládl jsem to a brzy jsem se posunul na třetí místo," vrací se Jihočech k průběhu první finálové jízdy.



V té jezdil dlouho na čele se slušným náskokem František Smola. V průběhu rozjížďky se ale před dostali Richier i Michek. „Florent předjel Frantu o hodně dřív než já. Viděl jsem, že má přede mnou desetivteřinový náskok, což bylo na nějakou půlku rozjížďky strašně moc. Těžko bych to stahoval, i když bych se extrémně vyšťavil. Proto jsem trochu zvolnil a pošetřil nějaké síly do druhé jízdy," bral druhé místo v cíli.



Do druhé jízdy odstartoval Michek nejlépe ze všech. Devět kol jezdil před Richierem, ale ten šel pak před něj a Jihočech nebyl schopen jeho tempo akceptovat. „Abych pravdu řekl, tak jsem nebyl úplně stoprocentně fit. Vedro mi jinak nedělá problém, ale teď jsem se necítil dobře. Především někde v polovině druhé jízdy. Nebyl jsem ve stoprocentní kondici. Nakonec jsem byl rád, že jsem to dokroužil na druhém místě. To se ale také počítá," připouští Michek, že na svého francouzského soupeře tentokrát neměl.



Odstup mezi ním a Richierem na čele šampionátu se zvýšil na sedm bodů. „Pořád je to však minimální rozdíl a třetí Franta Smola už ztrácí hodně. Třeba další závod v Petrovicích vyjde lépe zase mě," připomíná pátý díl seriálu 17. srpna v Petrovicích.



Boj o titul ještě ani zdaleka nevzdal. „Jedou se ještě čtyři jízdy. To se dá sedm bodů v pohodě smazat," věří.



Velký závod čeká Martina Michka už o tomto víkendu. Na divokou kartu se představí v Lokti nad Ohří na mistrovství světa třídy MXGP. „Doufám, že přijde hodně lidí. Bude to zase hodně o startu. Spokojen bych byl s umístěním do první patnáctky. Pokud by to bylo do desítky, tak by to bylo naprosto super," přeje si Martin Michek před víkendovým šlágrem letošní české motokrosové sezony.