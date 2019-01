Jižní Čechy - Vskutku zajímavý průběh měla druhá etapa závodu „Okolo jižních Čech – Tour of South Bohemia 2013". Peloton, který startoval v Týně nad Vltavou, v ní hýřil aktivitou, i když se nakonec do cíle v Milevsku přiřítilo hlavní pole čítající 78 jezdců. V sobotu 7. září je na pořadu III. etapa, měří 181,8 km a povede z Trhových Svin do Tábora.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Linhart

Hlavními postavami druhého dějství letošního ročníku byli hlavně ruští jezdci z národního družstva a také z týmu Itera-Katusha, což je farmářský celek stejnojmenné stáje, která se účastní i triumvirátu největších etapových závodů světa; a vede si na nich skvěle. Z Kaťuši je i Sergej Nikolajev, který byl hodně vidět. Vyhrál úvodní sprinterskou prémii II. ročníku, která na jezdce čekala po 43 km v Protivíně. Pět bodů za prvenství si pak připsal i na vrchařské prémii v Dobřemilicích, nahoru vystoupal na vedoucí pozici, což mu zajistilo pro třetí pokračování bílý trikot s červenými puntíky pro nejlepšího vrchaře.

Z kvóty dobřemilické prémie závodníkům do milevského cíle zbývalo necelých 19 kilometrů, ale tento poslední vážnější kopec o etapě nerozhodl. O vítězství a bonifikace bojovalo celé hlavní pole, které na Riegrovu třídu v Milevsku přijelo pohromadě. Muž ve žlutém trikotu Němec Theo Reinhardt se rval, aby udržel průběžné vedení v závodě, ale skončil až pátý, takže se k bonifikacím za umístění mezi prvními třemi nedostal. Naopak se to ovšem povedlo francouzskému mladíkovi z české stáje Etixx-Ihned Florianu Senechalovi. Ten byl s Reinhardtem v úniku kvinteta v úvodní etapě, kde skončil pátý. Tentokrát si oba navzájem pořadí prohodili. Vítězství nadějného Francouze katapultovalo na průběžné první místo po dvou etapách. Zároveň je v čele pořadí jezdců do 23 let a také v bodovací soutěži o zelený trikot nejlepšího sprintera. Avšak pozor! Senechal sice celkově vede, ale s Reinhardtem jsou na tom stejně nejen časově, nýbrž i součtem umístění! O konečném pořadí může tak rozhodovat každá vteřina získaná třeba na rychlostních prémiích.



Ačkoliv se Senechalovi podařilo dostat do žlutého trika lídra pelotonu, tak s jeho udržením může mít problémy, neboť jeho družina již není kompletní. Tým Etixx-Ihned pokračuje jen ve čtyřech, do druhé etapy totiž nenastoupil Dán Daniel Hölgaard. Reinhardtův národní tým naopak jede nadále celý. Nutno podotknout, že druhá etapa startovní pole řádně procedila, vždyť ze 125 jezdců, kteří do ní odstartovali, jich cíl v Milevsku zřelo jen 108. V plné sestavě pokračuje pouze 9 družstev z dvaadvaceti. Například z půltuctu cyklistů ASC Dukla Praha zbylo jen duo (81. František Sisr +4:55 a 86. Roman Fürst +5:21), v pouhé trojici jede dál CK Příbram.



Sobotní královská etapa seznámí jezdce s Vitorazí a Novohradskými horami, užijí si ji parádně ti, co mají rádi kopce. Povede z Trhových Svin do Tábora, závodníci na ní budou sbírat body na třech sprintérských a dvou vrchařských kótách. Na trhosvinském Žižkově náměstí se bude slavnostně startovat v 11 hodin, ostrý start se po projetí Bezručovou ulicí a po nábřeží Svatopluka Čecha okolo Svinenského potoka odehraje v Brance. Na náročné trase peloton nejprve projede Boršíkovem, Čížkrajicemi, Chvalkovem, Klením, Benešovem nad Černou, Černým Údolím, Horní Stropnicí, Světvím, v Nových Hradech pak bude po ujetí 36,3 km sprint o body. Následně bude na závodní pole čekat Štiptoň, Byňov, v Žofiině Huti vstoupí do jindřichohradeckého okresu, přes Novou Ves nad Lužnicí, Krabonoš, Halámky, Rapšach, Františkov a Klikov se dostane do městyse Chlum u Třeboně (77,2 km), kde bude druhý sprint.

Potom závodníci projedou Lutovou, Stříbřecem, Pístinou, Stráží nad Nežárkou, Plavskem, Hatínem, okolo Stajky, Rosečí, Ratiboří, Děbolínem, Velkým Ratmírovem, Studnicemi, Drahýškou, Dolní Radouní, Kostelní Radouní, Okrouhlou Radouní, Horní Radouní. Tam se jezdci dočkají jednoho z nejtěžších stoupání na trase letošního putování Jihočeským krajem. Kopec směrem ke Světcům prověří schopnosti závodního pole. Na vrcholu kopce (125,8 km) si budou dělit body nejlepší vrchaři. Po průjezdu Světcemi, Deštnou, Březinou se peloton dostane na Táborsko, kde protne Budislav, Hlavňov, Předboř, Choustník (146,6 km) s vrchařskou prémií, Krtov, Radenín, Nuzbely, Hroby, Záhostice, Chýnov (156,9 km – sprint), Turovec, Měšice a dorazí do cílového města. V Táboře si nejen cyklisté, ale také fandové sportu ještě užijí atraktivní okružní jízdu s cílem na křižovatce ulic Tyršovy a 9. května. Vítěz III. etapy by tam měl být znám přibližně okolo 15:30 hodin.



Výsledky – II. etapa: 1. Florian Senechal (Francie – Etixx-Ihned) 3:19:19, 2. Xandro Meurisse (Belgie – Lotto Belisol) +4, 3. Jan Sokol (Rakousko – Team Gourmetfein Simplon) +6, 4. Walt de Winter (Belgie – Lotto Belisol), 5. Theo Reinhardt (Německo), 6. Maxim Pokidov (Rusko – Itera-Katusha), 7. Blazej Janiaczyk (Polsko – Team Bank BGZ), 8. Tomáš Bucháček (ČR – Bauknecht-Author), 9. Mamyr Staš (Rusko), 10. Ondřej Bambula (ČR – ČEZ Cyklo Team Tábor).



Pořadí po II. etapě: 1. Senechal, 2. Reinhardt oba 4:32:05, 3. Riccardo Toidl (Rakousko – Team Gourmetfein Simplon) +4, 4. Bucháček +6, 5. Pawel Cieslik (Polsko – Team Bank BGZ) +10, 6. Meurisse +37, 7. Bartosz Warchol (Polsko do 23 let), 8. Matteo Marcolin (Itálie – Cycling Team Friuli) oba +44, 9. Vegard Robinson Bugge (Norsko – Joker Merida Pro Cycling), 10. Dries Van Gestel (Belgie – Lotto Belisol.) oba +1:04, 11. Sokol +1:15, 12. Rasmus Mygind (Dánsko – Team Trefor), 13. Sergej Nikolajev (Rusko – Itera-Katusha) oba +1:16, 14. Markus Eibegger (Rakousko – Team Gourmetfein Simplon) +1:17, 15. Daniel Turek (ČR – TJ Favorit Brno) +1:18.

Bodovací soutěž: 1. Senechal, 2. Reinhardt oba 37, 3. Meurisse 30, 4. Bucháček 24, 5. Zoidl 20. Vrchařská soutěž: 1. Nikolajev, 2. Stephan Rabitsch (Rakousko – Team Gourmetfein Simplon) oba 5, 3. Martin Hunal (ČR – AC Sparta Praha), 4. Christian Grazian (Itálie – Cycling Team Friuli) oba 4, 5. Mygind 3. Do 23 let: 1. Senechal, 2. Meurisse +37, 3. Warchol +44, 4. Van Gestel +1:10, 5. Turek +1:18.



Autor: Roman Pišný