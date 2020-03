V Brně se konalo 1. kolo Národního poháru Goju ryu, kterého se zúčastnilo 133 závodníků z 19 klubů a proběhlo 228 startů. Akce se zúčastnil i člen Karate J. Hradec OGRD Vít Masař, jen nastoupil v kategoriích Kata junioři a v Kata muži 16+. V obou nenašel přemožitele, potvrdil vysokou výkonnost a domů si přivezl dvě zlaté medaile.

Další členové OGRD se poté zúčastnili 1. kola Ligy talentů JČSKe a Kid Cupu. Akce se konala v českobudějovické sportovní hale, kde pořádající Fight Club připravil čtyři tatami, na nichž zápolilo na 150 dětí ve věku od 6 do 13 let. Jindřichohradecký klub pod vedením šéftrenéra a hlavního instruktora Jaroslava Valenty na soutěž vyslal 12 nováčků, kteří ještě nikdy nesoutěžili.

„Již delší dobu tvrdě pracujeme na nové generaci našich závodníků, kteří by měli doplnit naše zkušenější členy a posílit tak náš závodní tým. Na tuto soutěž jsme po půlroční přípravě poslali na zkušenou tucet dětí ve věku od 8 do 13 let. Mile náš svými výkony překvapily a vybojovaly celkem třináct medailí, z toho tři zlaté. Na jejich výkonech bylo vidět, že se na jejich přípravě kromě mě podílí také náš nejúspěšnější karatista Vít Masař, který je pro mnohé velkým sportovním vzorem," uvedl šéf Karate J. Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo Jaroslav Valenta.

Z výsledků

Žáci 8 - 9 let bílé pásy

Kata: 1. Lukáš Uksa

Žáci 10 - 11let žluté pásy

Kata: 2. Filip Malý, 3. Ondřej Šafrat, 3. Matyáš Popov.

Žákyně 10 - 11let žluté pásy

Kata: 1. Lucie Pavlíková, 3. Emma Linhartová, 3. Lucie Němcová.

Kumite WKF do 40Kg: 1. Emma Linhartová, 3. Lucie Němcová.

Kumite Ipon Shobu: 3. Lucie Němcová.

Žákyně 12 - 13let žluté pásy

Kata: 3. Adéla Kolerová

Kumite WKF do 45Kg: 3. Adéla Kolerová.

Kumite Ipon Shobu: 3. Adéla Kolerová