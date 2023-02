Z dalších výsledků: 60 přek. 18. Jan Krizan (21) 9,72, 3000 m 11. Lenka Pardamcová (24, oba Sok) 10:33,97, letos druhá v kraji.

Z pátečních mítinků

Strahov - Druhé nejlepší žákovské výkony sezony roku v kraji přivezli 15letí Miloslav Suchý (Sok) a Nina Zajícová (NB) na 800 m časy 2:09,19 a 2:31,91. Jan Čoka (16, Čéč) zaběhl druhou dorosteneckou čtvrtku 53,86. Z dalších výsledků: 800 m Jakub Leština (16) 2:16,88, Magdalena Šimánková (16) 2:30,62, Natálie Voráčková (15, NV) 2:35,76, 400 m Ondřej Drnek (Čéč) 55,47, 200 m Čoka 24,03, Drnek 24,50, Daniel Poláček (Čéč) 25,33.

Pohár Swietelského v Táboře: 60 m Štěpán Pokorný 7,53, Pavla Molíková (oba Mil.) 8,23, dor. Martin Dušek 7,31, Daniel Herout (VS) 7,75, žactvo Angela Linda Manuel 8,35, mladší Tomáš Volf (Mil.) 8,68, Adéla Hadvičáková 8,71, Barbora Šůnová (12) 8,78, 60 přek. jun. Melanie Turková 9,37 - os. rek., dor. Michaela Běhounová (všechny VS) 8,89, výška Pokorný 190, Jan Sobotka (Ves.) 180, Kateřina Kolací 155, Adéla Gregorová (16) 155, Beáta Maleninská (15, všechny VS) 145.

Zavzpomínají v Metropolu

Setkání a popovídání bývalých budějovických atletů bude v pátek 31. března v 11.00 hod. v restauraci Metropol na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. Za otce svolavatele zve všechny Jirka Porcal.