České Budějovice - Nohejbalisté v současnosti nejlepšího jihočeského klubu bojovali se Zručí ve finále I. ligy. Vítězové z Dynama si zajistil vstupenku do elitní české extraligy.

Hromové Dynamo, Dynamo, Dynamo se v sobotu dopoledne neslo jihočeskou metropolí.

Nohejbalisté v současnosti nejlepšího jihočeského klubu bojovali se Zručí ve finále I. ligy. Jen vítěz si zajistil vstupenku do elitní české extraligy. V sobotu naskočili do utkání oba soupeři za stavu 1:0 na zápasy pro Zruč. Ke kurtům dorazily tři stovky nadšenců! „Podpora fanoušků je znát," pokyvovali hlavou hráči Dynama. Ti o víkendu předvedli skvělé výkony. Západočeši se nestačili divit. Během chvíle prohrávali o čtyři body. V singlu sice ještě snížili, ale pak už Dynamo za bouřlivých ovací kralovalo.

Č. Budějovice vyhrály 5:1 a hned v neděli cestovaly k rozhodujícímu duelu do Zruče. „Přijel s námi autobus skvělých fanoušků, také díky jejich výkonu v hledišti postupujeme," hlásil do redakce šťastný předseda klubu Bronislav Pilbauer. Dynamo vyhrálo 5:2 a celkově 2:1 na zápasy!