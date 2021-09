GBA Fio banka se do elitní společnosti vrací po třech letech v I. lize, když na jaře získala licenci od Svitav, které se ocitly ve finančních potížích.

Řadou změn prošel také kádr, který budou nově trénovat Američané - Gilbert Abraham v roli hlavního kouče a jeho asistent James Rhoades. Zcela novými tvářemi je kvarteto jejich krajanů Keith Smith, Ian Steere, Torin Dorn, Cam Gregory a český talent Marek Welsch.

„Do sezony vstupujeme s velmi mladým, talentovaným týmem. Našemu nejstaršímu hráči je 28 let a celkový věkový průměr soupisky činí pouhých 22 let. V sestavě jsou čtyři odchovanci z Jindřichova Hradce, pět absolventů GBA, a také zahraniční posily. Cílem pro nadcházející ročník je účast týmu v play off. Současně chceme předvádět rychlý, atraktivní basketbal pro naše fanoušky,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Filip Hraba.

Úvodní střetnutí KNBL tedy Jihočechy čeká na palubovce BK Redstone Olomoucko. Obejít se však budou muset bez Roberta Bzonka a Ikounga Ngatse.

„Ngatse podstoupil před začátkem přípravy operaci kolene a měl by být plně k dispozici v rámci dvou týdnů. Robert Bzonek si lehce podvrtl koleno v přípravném zápase a fit by mohl být ve stejném časovém horizontu,“ zmínil Hraba.

Týmu Olomoucka se uplynulá sezona nevydařila a také proto jeho kádr prošel výraznými změnami. Nový trenér Robert Skibniewski nyní bude sázet na hráče, jako je Feštr, Halada, Wiggins či Carpenter.

Jihočeši jsou před premiérou na Hané plni očekávání. „Věřím, že zápas proti Olomouci bude vyrovnaný a že předvedeme to nejlepší, co v nás je,“ poznamenal trenér GBA Fio banky Gilbert Abraham.

Kádr GBA Fio banky J. Hradec

Keith Smith, Torin Dorn, Lukáš Stegbauer, Marek Welsch, Cam Gregory, Chimobi Ikegwuruka, Wilkenson Isnord, Ian Steere, Štěpán Borovka, Jordan Oupoh, Robert Bzonek, Lukáš Linhart, Filip Novotný, Vojtěch Novák, Ikounga Gnatse.

S kým se hradečtí basketbalisté utkají ve své hale?Zdroj: archiv klubu