Jakmile se Jaroslav Bílek objeví na cyklistické akci, vzbudí rozruch. Reprezentoval na OH v Barceloně, je posledním vítězem celkového pořadí slavného Závodu míru. "Každý, kdo připraví silniční etapová závod, zaslouží uznání. Je to spousta práce, kterou musí zvládnout pořadatelský tým."

Je tu start závodu Okolo jižních Čech. Dnes v 15.00 vyrazí cyklisté do první etapy. Přehled etap najdete pod tímto článkem.

Připomeňte si báječnou atmosféru cyklistického závodu Okolo jižních Čech. 11. ročník se jede od 5. do 8. září | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jaroslav Bílek patřil k nejlepším silničním cyklistům v ČR. Jeho jméno najdete hodně vysoko ve výsledkových listinách mnoha závodů. Třeba ve zmiňovaném Závodu míru, na olympijských hrách nebo v závodě Okolo Japonska a v etapovém měření sil v Austrálii. Vyhrál i prestižní cyklistickou Bohemii. "To bylo vyrovnané až do poslední etapy, já nikdy nebyl časovkář, tam všichni čekali, že v časovce o první místo přijdu, ale já měl obrovskou motivaci, tu časovku jsem zajel výborně a první místo jsem udržel," vzpomíná na devadesátá léta minulého století.Závody na kole už dávno nejezdí. Ale na výlety s rodinou ano. Podívejte se do fotogalerie u tohoto článku. Zároveň můžete nasát atmosféru výjimečného cyklistického závodu na jihu Čech, stačí si prohlédnout video… "Pokud vyjedeme, tak je to horské kolo, ale není nějak čas," usmívá se.

Jaroslav Bílek, pokud mu to čas dovolí, bude sledovat i průběh 11. ročníku Závodu okolo jižních Čech. Mimochodem, věděli jste, že se narodil ve Vimperku? Právě na Horské Kvildě skončí v sobotu královská etapa letošního ročníku atraktivního závodu.