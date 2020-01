Stříbrnou medaili totiž v silné konkurenci vybojoval na trati 500 metrů třeboňský dorostenec Ivo Bouchal. K titulu mu scházely pouhé čtyři desetiny vteřiny.

Absolutní mistryní Evropy pro letošní rok se v ženské kategorii stala odchovankyně Jiskry Třeboň Marie Natálie Jurková, nyní veslující ve Slavii Praha, jež zaostala pouhé tři vteřiny za českým rekordem olympijské vítězky Mirky Knapkové z roku 2005.

Součástí evropského šampionátu bylo i mistrovství republiky v halovém veslování. Zde v prestižním závodě juniorek získala pro oddíl od Světa bronzovou medaili Simona Kohoutová.

„Do první desítky v mládežnických závodech se dostali taky devátými místy dorostenka Adéla Černá a závodník lehké váhy do třiadvaceti let Vojtěch Pešek,“ uvedl hlavní trenér třeboňských veslařů Martin Ille.

Součástí ME bylo také republikový šampionát závodníků kategorie Masters (starších 27 let). V něm získali mistrovské tituly ve svých kategoriích třeboňští závodníci Jan Bouda (55-59 let) a Josef Vaněra st. (65-69 let).