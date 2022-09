Branky: A. Nejdl 10 (2), Nový, Sedláček 5, Bičiště 4, Landsinger 3, Kaplan 2, Masák, Pek, Krejčí 1 – Musálek 8 (7), Gřes 7, Brito 4, Střelec, Ježek, Doležel, Lefan 2, Ošmera, Zima, Polcar, Bukovský 1. Vyloučení: 5:5. Góly ze sedmiček: 2:7.

Od začátku utkání to byla přetahovaná o vedení, přičem po většinu času byli o krůček vpředu domácí házenkáři. Až v závěru prvního poločasu se dostali v přesilovce hráči Kopřivnice do dvoubrankového vedení. Úvod druhého poločasu však patřil domácím a velkou zásluhu na tom měl gólman Mráz. Ten chytil tři pokusy soupeře a naopak domácí na druhé straně nezaváhali a vzali si zpět vedení na 16:15. V průběhu druhé půle se Strakoničtí dostali až do tříbrankového vedení (ve 42. minutě 22:19), ale ten prohospodařili.

Stejně jako po celý zápas, přinesla drama i závěrečná desetiminutovka. Domácí se znovu dostali do náskoku o tři góly (29:26 v 54. minutě), ale minutu a půl před koncem bylo opět srovnáno (31:31). Rozhodnout mohli v závěrečné minutě hosté, proti však byl strakonický gólman Mráz, který zlikvidoval střelu z brankoviště. Strakoničtí si vzali time out, rozehráli poslední útočnou akci utkání a na jejím konci byl vteřinu před závěrečným hvizdem Martin Nový, který dal vítěznou branku. Vítězná euforie vypukla jak na strakonické lavičce, tak v diváky zaplněné hale.

"Jsem spokojený, dva body zůstaly doma. Soupeře jsme se snažili eliminovat hlavně v útoku, aby na nás tolik netlačil. Nasazení, s jakým jsme nastoupili, jsme měli větší než hosté. Z kluků bylo cítit, že chtějí víc uspět. Ve druhé půli jsme pak zlepšili střelbu a v závěru jsme šťastně získali první vítězství," hodnotil duel na pozápasov tiskovce domácí trenér Michal Zbíral.

"Strakonice si dva body minimálně za svoji bojovnost a nasazení zasloužily. Naopak s naším výkonem jsem hrubě nespokojený, samozřejmě rovněž s výsledkem i s předvedenou hrou. Ani jsme se nepřiblížili hranici bojovnosti a plnění taktických pokynů. Naše obrana byla špatná, byla bez důrazu a bez pohybu. Vrcholem všeho byla řada neproměněných šancí," doplnil hodnocení utkání kopřivnický trenér Aleš Chrastina.

V dalším kole zajíždějí Strakoničtí v sobotu 19. září do Lovosic.