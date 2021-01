Jan Škrle se ve sportovních kruzích na jihu Čech řadí mezi legendy. V roce 1958 otevřel ve fotokroužku poprvé dveře ke své celoživotní vášni a o šest let později mu vyšel první snímek v novinách.

Od té doby uplynulo dlouhých padesát šest let, ale mimořádně vitální fotograf přesto nadále brázdí sportovní akce a malebné kouty naší země s fotoaparátem v ruce. Pohotově mapuje všechno důležité, zajímavé a krásné.

Zanedlouho třiasedmdesátiletý chlapík našel zhruba před deseti lety pro svou prezentaci nového, a jak sám říká, velmi užitečného společníka. Zatímco drtivá většina jeho vrstevníků se drží od sociálních sítí v uctivé vzdálenosti, Jan Škrle patří mezi jihočeskými sportovními nadšenci k nejaktivnějším uživatelům facebooku.

Rychlá cesta k radosti

Prim na jeho účtu hrají samozřejmě zmiňované autorské snímky, rád ale prezentuje i zajímavé události a články ze svého okolí, pochopitelně především se sportovní tématikou. Ve svém facebookovém adresáři má nevídaných 4978 přátel…!

„Dělám to samozřejmě hlavně kvůli svým fotkám a těší mě, když z nich má někdo radost,“ říká. „Je to rychlé a jsem rád, že už si lidé zvykli je u mě nacházet. Jak už jsem říkal, jsem rád, když je to zajímá. Alespoň mám tedy takové ohlasy. Možná se ojediněle objeví i nějaké negativní reakce, ale není to nic zásadního. Neřeším to,“ dodává.

Mazal padesát pět tisící fotek

Poprvé se k facebooku dostal v redakci Deníku, kde mu tehdy jedna ze zaměstnankyň ukázala, jak se přihlásit a postupovat dál. „Od té doby jsem se tím nějak prokousával. Je to dobře, vždyť v důchodu musí člověk něco dělat a namáhat mozek. Musím říct, že mě to docela chytlo,“ usmívá se Jan Škrle. „Nedávno jsem promazával alba a pryč jsem dal pětapadesát tisíc fotek. V součtu mi to zabralo víc než půl dne,“ odtajnil pozoruhodné číslo.

Jakkoliv je Jan Škrle nadšeným „fejsbůkářem“, do soukromí si sociální síť nepouští; dobře si je vědom její odvrácené tváře. „Hlavně pro mládež nese facebook zároveň i velké riziko. Někteří skoro ztrácí souvislost s reálným světem. Nebezpečný někdy může být i obsah, i když spousta věcí už je dost kontrolovaná,“ myslí si. „Já osobně se vyhýbám soukromým věcem a rodinu do toho nepletu. Prezentuju svoje fotky, zážitky a věci, které mě zajímají. Snažím se tu a tam přidat také nějaké legrační a třeba i trochu hloupé fotky, které pobaví a vzbudí u lidí zájem,“ podotýká Jan Škrle.

Současná covidová situace se také jeho pochopitelně nepříjemně dotýká. „Nikde se skoro nic neděje, není moc co dělat… Snad to brzy skončí,“ přeje si.

O uplynulém víkendu se s návštěvníky svého facebooku podělil o galerii z krátkého výletu na Šumavu. Odskočil si i k Otavě, kde fotil tradiční otužileckou kratochvíli. „Na tu jsem měl poměrně velký ohlas,“ uzavírá s úsměvem Jan Škrle.