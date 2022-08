Letošní série má šest zastávek: Pardubice, Ostrava, Brno, Plzeň České Budějovice a Praha. „V Českých Budějovicích se hrává každý rok,“ zdůrazní David.

Každého turnaje se účastní čtyřiadvacet týmů. „To je momentální strop. Do budoucna řešíme případné navýšení počtu týmů, které by ale znamenalo i nutnost třetího hřiště. Pro dvacet čtyři týmy vystačíme se dvěma,“ vysvětluje David.

Zájem prý převyšuje nabídku a kapacita bývá na všech turnajích naplněna. „Jakmile otevřeme registrace, tak bývá kapacita velice rychle naplněna.

Turnajů se mohou zúčastnit všichni zájemci o florbal starší patnácti let. Účast je pouze zapovězena hráčům superligy a první ligy mužů. „Týká se to každého, kdo měl v uplynulé sezoně alespoň jeden start v jedné ze dvou nejvyšších soutěží,“ upřesňuje. „Většinou hrávají naše turnaje mladší kluci ve věku kolem dvaceti let, ale pravidelně si chodívají zahrát i zástupci starší generace a výborně se pobaví.“

Vítězové každého jednotlivého turnaje získávají hodnotné ceny. Třeba vstupenky na mistrovství světa mužů ve Švýcarsku nebo vouchery na nákup florbalového vybavení v hodnotě deseti tisíc korun.

Vítězi sobotního klání na jihu Čech se nakonec stal Slavoj Houslice, který ve finále porazil 1:0 tým nazvaný Pacienti Luka. Třetí příčku bral další kolektiv s bizarním názvem Pár pařmenů.